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Вторая часть анимационного фильма от DreamWorks настолько тесно связана с первой, что зрителям, которые соберутся в кино, имеет смысл либо целиком пересмотреть предыдущего «Босса-молокососа», либо хотя бы ознакомиться с его кратким содержанием. Без этого быстро вникнуть в проблемы семейства Темплтонов не получится. В первой части главный герой, семилетний мальчик по имени Тим, начинал ревновать родителей к младшему брату Теду – умному не по годам младенцу, который оказывался…