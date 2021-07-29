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Босс-молокосос 2 Босс-молокосос 2
Киноафиша Фильмы Босс-молокосос 2 Отзывы о мультфильме «Босс-молокосос 2»
The Boss Baby: Family Business Босс-молокосос 2 2021 / США
8.0 Оцените
106 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Отзывы о мультфильме «Босс-молокосос 2»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

Вторая часть анимационного фильма от DreamWorks настолько тесно связана с первой, что зрителям, которые соберутся в кино, имеет смысл либо целиком пересмотреть предыдущего «Босса-молокососа», либо хотя бы ознакомиться с его кратким содержанием. Без этого быстро вникнуть в проблемы семейства Темплтонов не получится. В первой части главный герой, семилетний мальчик по имени Тим, начинал ревновать родителей к младшему брату Теду – умному не по годам младенцу, который оказывался…

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. 29 июля 2021, 10:45
Оценка
👶🏼
29 июля 2021, 10:45 Ответить
. 29 июля 2021, 10:53
Оценка
Ну, может, неплохое продолжение получится ;)
29 июля 2021, 10:53 Ответить
vieru.marinka96 14 августа 2021, 15:52
Оценка
Клевый мультик, понравился очень
14 августа 2021, 15:52 Ответить
Анна Русяева 15 августа 2021, 12:18
Оценка
Обе части классные
15 августа 2021, 12:18 Ответить
kira.kachanova07 17 августа 2021, 13:44
Мне понравилось)
17 августа 2021, 13:44 Ответить
Салават Рахматуллин 19 августа 2021, 13:35
Оценка
Прикольный
19 августа 2021, 13:35 Ответить
User 19 августа 2021, 17:10
Оценка
В целом хороший
19 августа 2021, 17:10 Ответить
User 22 августа 2021, 00:44
Оценка
Первая часть запала в душу, а вот вторая лично для меня - на один раз, если первую часть я пересматривала с удовольствием, то Босс Молокосос 2 наверное не буду пересматривать.
22 августа 2021, 00:44 Ответить
sidorcvarchik 23 августа 2021, 11:01
Оценка
Можно расписание на сегодня босс молокосос2
23 августа 2021, 11:01 Ответить
Киноафиша.инфо 23 августа 2021, 16:41
в ответ на сообщение sidorcvarchik от 23 августа 2021, 11:01
Здравствуйте, какой кинотеатр и город вас интересуют?
23 августа 2021, 16:41 Ответить
kristina4719 23 августа 2021, 22:21
Оценка
Шикарный мутик, смеялась даже я, хоть мультики не люблю. Дети прогоготали весь мульт
23 августа 2021, 22:21 Ответить
User 24 августа 2021, 08:13
Оценка
Ожидала большего, первая часть интереснее.
24 августа 2021, 08:13 Ответить
lokt-marina 25 августа 2021, 09:50
Оценка
Крутой мультик!!😀
25 августа 2021, 09:50 Ответить
User 26 августа 2021, 10:38
в ответ на сообщение kristina4719 от 23 августа 2021, 22:21
Оценка
Захотелось сходить 😊
26 августа 2021, 10:38 Ответить
User 26 августа 2021, 10:57
в ответ на сообщение Салават Рахматуллин от 19 августа 2021, 13:35
Оценка
😃
26 августа 2021, 10:57 Ответить
pavellbor 31 августа 2021, 14:16
Мне 98 пошёл 😑. Смешно будет?
31 августа 2021, 14:16 Ответить
ElizavetaPersonal 5 сентября 2021, 10:33
Оценка
Хрень
5 сентября 2021, 10:33 Ответить
User 5 сентября 2021, 17:19
Оценка
Первая часть мне намного больше понравилась, её я готова пересматривать в 8 раз, 2 часть менее интерессная))
5 сентября 2021, 17:19 Ответить
User 7 сентября 2021, 03:57
Оценка
Ожидала чуть чуть другого, но фильм себя оправдал, были даже неожиданные моменты
7 сентября 2021, 03:57 Ответить
Азалия Сунгатова 6 апреля 2022, 17:02
Оценка
Крутой
6 апреля 2022, 17:02 Ответить
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