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Good Boys

Хорошие мальчики, 2019

2019 / США
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Макс, Лукас и Тор — трое 12-летних друзей, которых впервые пригласили на крутую вечеринку. Но для каждого из них это событие чем-то омрачено: Макс боится, что на вечеринке придется поцеловать Бриксли, а он совершенно не умеет этого делать. Лукас узнает, что его родители решили развестись. Тор переживает по поводу того, что совершенно не умеет пить алкоголь. Пока вечеринка не началась, друзьям нужно к ней подготовиться. 

  • Создатели фильма отказывались объяснять детям-актерам смысл некоторых реплик их персонажей, предлагая задать все интересующие вопросы родителям.
  • Герои покупают беспилотник в том же магазине техники, где снимался фильм “Сорокалетний девственник”.
  • Фильм, в котором главные герои — несовершеннолетние дети, получил прокатный рейтинг “R” (лица до 17 лет допускаются к просмотру только в сопровождении родителей).
  • Школа, показанная в фильме — это школа, в которой учится актер Джейкоб Трамбле в реальной жизни.
  • Аттикус появляется в каждой своей сцене в новой футболке фирмы “Obey”.
  • Ближе к концу фильма Лили и Ханна просят Тора спеть, потому что они пропустили концерт. В удаленной из фильма сцене было показано, что они пропустили концерт из-за аварии, которую Тор, Макс и Лукас устроили на автостраде, ведущей к торговому центру.

В центре сюжета окажутся четверо 12-летних мальчиков, которые решают прогулять школу, чтобы целый день наслаждаться веселыми приключениями.  

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Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 23 августа 2019
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Ли Айзенберг
В ролях
Джейкоб Тремблэ
Джейкоб Тремблэ
Молли Гордон
Молли Гордон
Мидори Френсис
Мидори Френсис
Кит Л. Уильямс
Кит Л. Уильямс
Брэйди Нун
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Хорошие мальчики 2 постера
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Хорошие мальчики
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19 августа 2019 11:30
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