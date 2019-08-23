Хорошие мальчики, 2019

Макс, Лукас и Тор — трое 12-летних друзей, которых впервые пригласили на крутую вечеринку. Но для каждого из них это событие чем-то омрачено: Макс боится, что на вечеринке придется поцеловать Бриксли, а он совершенно не умеет этого делать. Лукас узнает, что его родители решили развестись. Тор переживает по поводу того, что совершенно не умеет пить алкоголь. Пока вечеринка не началась, друзьям нужно к ней подготовиться.