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На протяжении тридцати лет пятеро друзей каждый май играют в салки, которые давно уже стали для них смыслом жизни. Но в этом году игра должна стать особенной. Их бессменный победитель – профессиональный салочник Джерри, по слухам, собирается на покой, а это значит, что у друзей есть лишь одна возможность наконец-таки "обсалить" его. Они собираются вместе и отправляются домой, где когда-то все началось. Там у Джерри должна пройти свадьба, и у друзей будет масса возможностей…