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Ты водишь! Ты водишь!
Киноафиша Фильмы Ты водишь! Отзывы о фильме «Ты водишь!»
Tag Ты водишь! 2018 / США
7.5 Оцените
74 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Ты водишь!»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

На протяжении тридцати лет пятеро друзей каждый май играют в салки, которые давно уже стали для них смыслом жизни. Но в этом году игра должна стать особенной. Их бессменный победитель – профессиональный салочник Джерри, по слухам, собирается на покой, а это значит, что у друзей есть лишь одна возможность наконец-таки "обсалить" его. Они собираются вместе и отправляются домой, где когда-то все началось. Там у Джерри должна пройти свадьба, и у друзей будет масса возможностей…

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yakubov121299 28 июня 2018, 20:39
Оценка
Прикольный фильм , комедия всем советую , жду второй части если будет )
28 июня 2018, 20:39 Ответить
Эльдар Гусейнов 2 июля 2018, 12:58
Оценка
Четкий фильм 👍🏽 всем советую посмотреть!
2 июля 2018, 12:58 Ответить
Александр Шибанов 5 июля 2018, 23:09
Оценка
Очень удивлен, что после недели «проката» на данное «кино» нет отрицательных рецензий. Удивительно. Фильм – полное Г….НО. Я ни разу откровенно не улыбнулся. Тупой американский юмор про «соси», «дрочи» и т.д. проходит через весь фильм.
Но я понимаю, кто пишет положительные отзывы и ставит по 10 звезд за данное «произведение»: позади нас сидел 30-ти (!!!!) летний дебилоид и весь фильм «угорал». Ужас… Итог друзья, на данный фильм идти я Вам не рекомендую категорически, расстройство и уныние Вам гарантировано.
5 июля 2018, 23:09 Ответить
f.sancho 6 июля 2018, 01:52
Оценка
Троечка, только за Джереми Реннера и концовку, а так двоечка.
Ни когда больше не буду вестись на рейтиг киноафиши)
6 июля 2018, 01:52 Ответить
nokiacano 8 июля 2018, 20:42
Оценка
Смешной фильм ! Советую посмотреть!
8 июля 2018, 20:42 Ответить
Anastasia Pastva 17 июля 2018, 13:44
Оценка
Вот реально не поведусь больше на американские комедии, какие имбицылы поставили такие высокие оценки данному фильму😱 ушла с момента когда он пригрозился подрочить на плюшевого мишку. Там провал по всем пунктам, дерьмище ((((
17 июля 2018, 13:44 Ответить
rafik.ivanov.85 24 июля 2018, 12:58
Оценка
Так себе комедия на троечку !
24 июля 2018, 12:58 Ответить
Anastasia Pastva 4 августа 2018, 11:34
Оценка
Это нечто, кто вообще это смотрит((( дебилизм в кубе ((
4 августа 2018, 11:34 Ответить
Anastasia Pastva 4 августа 2018, 11:36
в ответ на сообщение Александр Шибанов от 5 июля 2018, 23:09
Оценка
Я вышла через двадцать минут, плевалась 2 часа, до сих пор как вспомню так вздрогну, ему под стать еще одна комедия, ночные игры, просто блевотина (((
4 августа 2018, 11:36 Ответить
Ниджат Аббасов 6 августа 2018, 14:50
в ответ на сообщение Anastasia Pastva от 4 августа 2018, 11:36
Ночные игры так то охренительно смешной фильм. Если вам не нравится, то не значит, что это дерьмо.
Я должен сходить на этот фильм, раз вы сравнили его с ночными играми)
6 августа 2018, 14:50 Ответить
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