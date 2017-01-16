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Постер фильма Калифорнийский дорожный патруль
6.0
Калифорнийский дорожный патруль - Трейлер
Киноафиша Фильмы Калифорнийский дорожный патруль
6.0

Калифорнийский дорожный патруль

, 2017
CHiPs
США / комедия, боевик / 18+
Трейлеры
Постер фильма Калифорнийский дорожный патруль
6.0
Калифорнийский дорожный патруль - Трейлер
Калифорнийский дорожный патруль  Трейлер

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Режиссёром картины «Калифорнийский дорожный патруль» является актёр, постановщик и сценарист Дэкс Шепард («Хватай и беги», «Судья»), который также сыграл в фильме главную роль. Его партнёром по съёмочной площадке стал Майкл Пенья, известный по фильмам «Марсианин» и «Человек-муравей». Также в картине «Калифорнийский дорожный патруль» снялись Кристен Белл («Вероника Марс») и Винсент Д’Онфорио («Американская история ужасов», «Цельнометаллическая оболочка»).

Главными героями фильма «Калифорнийский дорожный патруль» станут офицеры полиции Джон Бейкер и Фрэнк Пончерелло. Оба мужчины сделаны из совершенно разных материалов, поэтому часто между ними возникают конфликтные ситуации и недопонимания. Однако тем не менее они становятся товарищами, которые патрулируют улицы города на своих мотоциклах и защищают жителей от преступности, при этом постоянно попадая в смешные переделки.

- Фильм «Калифорнийский дорожный патруль» является полнометражной версией одноимённого сериала, выходившего на экраны с 1977 по 1983 года и насчитывающего 6 сезонов

- Райан Хансен и Кристен Белл играли вместе в сериале «Вероника Марс»

- Дэкс Шепард не только стал режиссёром фильма и сыграл в нём главную роль, но также написал сценарий и выступил в качестве одного из продюсеров

Полицейские Джон Бейкер и Фрэнк Пончерелло — вместе патрулируют улицы города на мотоциклах. Получив по рации сигнал от диспетчера, они отправляются на место происшествия, чтобы спасти жителей города от очередного преступника или опасного нарушителя. Казалось бы, их работа давно стала рутиной и потеряла все прелести, но абсолютная противоположность характеров напарников и их разные предпочтения во всем нередко ставят главных героев в нелепые и даже комичные ситуации. Кроме того, регулярно подшучивая друг на другом, друзья не забывают и о взаимовыручке.

В ролях

Майкл Пенья
Майкл Пенья
Ponch
Дэкс Шепард
Дэкс Шепард
Jon
Джессика МакНэми
Джессика МакНэми
Lindsey Taylor
Адам Броди
Адам Броди
Clay Allen
Кристен Белл
Кристен Белл
Винсент Д’Онофрио
Винсент Д’Онофрио
Ray Kurtz
Джастин Чатвин
Джастин Чатвин
Роза Салазар
Роза Салазар
Ava Perez
Исайя Уитлок мл.
Исайя Уитлок мл.
Peterson
Ричард Т. Джонс
Ричард Т. Джонс
Parish
Райан Хансен
Райан Хансен
Brian Grieves
Джейн Качмарек
Captain Jane Lindel
Режиссер Дэкс Шепард
Сценарист Рик Рознер, Дэкс Шепард
Композитор Фил Айслер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 23 марта 2017
Премьера в мире 16 января 2017
Дата выхода
4 мая 2017 Бразилия
16 января 2017 Великобритания
20 апреля 2017 Германия
10 июля 2017 Дания 15
23 марта 2017 Израиль
24 марта 2017 Индия
24 марта 2017 Ирландия
11 августа 2017 Испания
23 марта 2017 Нидерланды
24 марта 2017 Румыния
24 марта 2017 США
23 марта 2017 Словакия
23 марта 2017 Украина
24 марта 2017 Эстония
MPAA R
Бюджет $25 000 000
Сборы в мире $26 800 152
Производство Warner Bros., RatPac-Dune Entertainment, Primate Pictures
Другие названия
CHIPS, CHIPS: Patrulla motorizada, CHIPS: Patrulla Motorizada Recargada, Bukós szakasz, ChiPs - Crazy Patrol, CHIPS, (dis)ordine pubblico, CHIPS: Bláznivá hlídka, CHiPs: Loca patrulla motorizada, CHiPs: Maanteepatrull, CHiPs: Motopatrol, CHiPs: O Filme, CHIPs: Politisti de belea, CHiPs: Магистрални ченгета, Đội Tuần Tra, Kalifornijas lielceļu patruļa, Otoyol Devriyesi, Paskalakit pyörillä, Patrulha de Doidos, Patruliai, Targil le'shotrim matkhilim, Калифорнийский дорожный патруль, Каліфорнійський дорожній патруль, チップス　白バイ野郎ジョン＆パンチ再起動!?, 加州公路巡警, CHiPS - Chip Happens, CHiPs: Law and Disorder

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 11 голосов
6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 26 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Калифорнийский дорожный патруль - Трейлер
Калифорнийский дорожный патруль Трейлер
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саундтрек фильма Калифорнийский дорожный патруль

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Новости о фильме

И в жизни, и в кино: ТОП 6 звездных пар, которые снимались вместе
13 марта 2020 11:51 И в жизни, и в кино: ТОП 6 звездных пар, которые снимались вместе 19 марта на российские экраны должен был выйти сиквел картины «Тихое место», но в связи с эпидемией коронавируса был перенесен на неопределенную дату. Режиссером фильма стал Джон Красински, а главную роль сыграла его супруга Эмили Блант, и это уже вторая совместная работа пары. Голливуд знает немало примеров успешных работ, в которых отношения и чувства на экране оказались намного реальнее, чем было задумано в сценарии.

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