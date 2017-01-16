Режиссёром картины «Калифорнийский дорожный патруль» является актёр, постановщик и сценарист Дэкс Шепард («Хватай и беги», «Судья»), который также сыграл в фильме главную роль. Его партнёром по съёмочной площадке стал Майкл Пенья, известный по фильмам «Марсианин» и «Человек-муравей». Также в картине «Калифорнийский дорожный патруль» снялись Кристен Белл («Вероника Марс») и Винсент Д’Онфорио («Американская история ужасов», «Цельнометаллическая оболочка»).

Главными героями фильма «Калифорнийский дорожный патруль» станут офицеры полиции Джон Бейкер и Фрэнк Пончерелло. Оба мужчины сделаны из совершенно разных материалов, поэтому часто между ними возникают конфликтные ситуации и недопонимания. Однако тем не менее они становятся товарищами, которые патрулируют улицы города на своих мотоциклах и защищают жителей от преступности, при этом постоянно попадая в смешные переделки.