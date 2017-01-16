Режиссёром картины «Калифорнийский дорожный патруль» является актёр, постановщик и сценарист Дэкс Шепард («Хватай и беги», «Судья»), который также сыграл в фильме главную роль. Его партнёром по съёмочной площадке стал Майкл Пенья, известный по фильмам «Марсианин» и «Человек-муравей». Также в картине «Калифорнийский дорожный патруль» снялись Кристен Белл («Вероника Марс») и Винсент Д’Онфорио («Американская история ужасов», «Цельнометаллическая оболочка»).
Главными героями фильма «Калифорнийский дорожный патруль» станут офицеры полиции Джон Бейкер и Фрэнк Пончерелло. Оба мужчины сделаны из совершенно разных материалов, поэтому часто между ними возникают конфликтные ситуации и недопонимания. Однако тем не менее они становятся товарищами, которые патрулируют улицы города на своих мотоциклах и защищают жителей от преступности, при этом постоянно попадая в смешные переделки.
- Фильм «Калифорнийский дорожный патруль» является полнометражной версией одноимённого сериала, выходившего на экраны с 1977 по 1983 года и насчитывающего 6 сезонов
- Райан Хансен и Кристен Белл играли вместе в сериале «Вероника Марс»
- Дэкс Шепард не только стал режиссёром фильма и сыграл в нём главную роль, но также написал сценарий и выступил в качестве одного из продюсеров
Полицейские Джон Бейкер и Фрэнк Пончерелло — вместе патрулируют улицы города на мотоциклах. Получив по рации сигнал от диспетчера, они отправляются на место происшествия, чтобы спасти жителей города от очередного преступника или опасного нарушителя. Казалось бы, их работа давно стала рутиной и потеряла все прелести, но абсолютная противоположность характеров напарников и их разные предпочтения во всем нередко ставят главных героев в нелепые и даже комичные ситуации. Кроме того, регулярно подшучивая друг на другом, друзья не забывают и о взаимовыручке.
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