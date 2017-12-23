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Кирилл Папакуль
Кирилл Папакуль
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Кирилл Папакуль
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Дата рождения
19 января 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер
Биография Кирилла Папакуля
Родился 19 января 1976 года. Кривой Рог, СССР (Украина).
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Фильмография Кирилла Папакуля
Новогодний переполох
комедия, семейный
2017, Россия
0.0
Очень русский детектив
комедия
2008, Россия
5.0
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Константин Крюков рассказал о работе над фильмом «Новогодний переполох»
В новогодней комедии Кирилла Папакуля дети генерала Морозова приехали провести праздник к отцу не потому, что соскучились. На первом месте для них – наследство. Тем не менее «Новогодний
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23 декабря 2017 01:46
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