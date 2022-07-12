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Анастасия Макеева
Анастасия Макеева
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Анастасия Макеева
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Дата рождения
23 декабря 1981
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Козерог
Биография Анастасии Макеевой
Родилась 23 декабря 1981 года. Краснодар, СССР (Россия).
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Фильмография Анастасии Макеевой
Хроники Деда Мороза. Тайна подарков
семейный, детский, приключения, музыка
2021, Россия
0.0
Новогодний переполох
комедия, семейный
2017, Россия
0.0
Достали!
мелодрама
2015, Россия
0.0
Оборотень в погонах
криминал
2013, Украина
0.0
Георг
биография, мелодрама
2007, Россия / Эстония / Финляндия
6.0
Всадник по имени Смерть
драма, боевик, приключения
2004, Россия
6.0
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Статьи о персоне
Лишилась паспорта и денег: Макеева выступила с пугающим заявлением
Артистка решила быть честной с поклонниками.
2 комментария
12 июля 2022 18:15
«Одним подкаблучником больше»: вышедшего на сцену мужа Макеевой унизили на всю страну
Роман Мальков попробовал себя в качестве певца.
15 комментариев
11 июля 2022 13:10
«Вот и все!»: оставшаяся без работы Макеева выступила с шокирующим заявлением
Артистка не стала скрывать правду от фанатов.
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4 июля 2022 14:40
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