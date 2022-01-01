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Иван Пышненко
Иван Пышненко
О персоне
Фильмография
Иван Пышненко
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Дата рождения
25 января 1982
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Водолей
Биография Ивана Пышненко
Родился 25 января 1982 года.
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Фильмография Ивана Пышненко
Новогодний переполох
комедия, семейный
2017, Россия
0.0
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