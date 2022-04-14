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Инга Оболдина
Инга Оболдина
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Инга Оболдина
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Дата рождения
23 декабря 1968
Возраст
53 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Место рождения
Кыштым, СССР (Россия)
Рост
164 см
Биография Инги Оболдиной
Родилась 23 декабря 1968 года. Кыштым, СССР (Россия).
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Фильмография Инги Оболдиной
Чижик-Пыжик возвращается
семейный, детектив
2023, Россия
0.0
Мистер нокаут
спорт
2022, Россия
8.0
От печали до радости
драма, мелодрама, семейный
2019, Россия
5.0
Подкидыш
драма, комедия
2019, Россия
0.0
Спасти Ленинград
драма, исторический
2019, Россия
5.0
Куда течет море
драма
2018, Россия
6.0
БезИМЯнный
комедия, семейный
2018, Россия
0.0
Новогодний переполох
комедия, семейный
2017, Россия
0.0
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