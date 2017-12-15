«Новогодний переполох»: Рецензия Киноафиши

Дела семейные…

Генерал Морозов (Владимир Меньшов) очень редко видится с детьми. Они живут в городе, он – в нескольких километрах от МКАД. Каждый из его отпрысков занят своими делами. Младшая дочка (Екатерина Гордиенко) пытается наладить личную жизнь. Ее парень (Иван Пышненко) поставил перед возлюбленной непростое условие. Сначала он хочет спасти дельфинов, а все остальное откладывает на потом. Сын Михаил (Ян Цапник) вот уже полгода не пьет. Особую роль в этом играет беспрестанный надзор за владельцем продуктового магазина со стороны его жены Вики (Инга Оболдина). Еще один сын генерала, Дима (Константин Крюков), связался не с теми людьми и задолжает им крупную сумму. К тому же отца он пятнадцать лет не видел, встретиться не спешит и приврал ему о своем семейном положении. Правда, планы на Новый год у братьев и сестры резко меняются. Абиджон (Ренат Мухамбаев), помогающий Морозову по дому, сообщает детям генерала о том, что их отец серьезно болен и напоследок хочет увидеть своих наследников. Заметим, что ключевое слово здесь – «наследники».

Кадр из фильма «Новогодний переполох»

У «Новогоднего переполоха» режиссера Кирилла Папакуля было и другое название – «Дед Морозов или Королевство кривых родственников». Оно максимально емко отражает происходящее на экране. Дело в том, что семья достаточно жесткого генерала, у которого в армии солдаты по команде без парашютов прыгали и удачно приземлялись, как раз и представляет собой отражение в кривом зеркале. Персонажи бойкой комедии с трудом позволяют себе проявить немножко человечности. Ее проблески на фоне резвых подколов и шуток весьма ощутимы. Магия сказочного праздника в «Новогоднем переполохе» конденсируется именно в тех минутах, когда семейство Морозовых перестает играть в семью и становится семьей. В такие мгновения спадает наносной лоск, и за чередой шуток и анекдотов о себе заявляет любовь к родным. На мгновения перед зрителем появляются не отражения в кривом зеркале, а живые люди, способные забыть о вражде и просто позволить себе насладиться семейным праздником. Все это видно в фрагменте, когда Морозовы играют в «Крокодила», по крайней мере, до определенного момента, но обойдемся без лишних спойлеров.

Кадр из фильма «Новогодний переполох»

В «Новогоднем переполохе» собираются под одной крышей люди, которым, без всяких сомнений, тяжело находиться рядом с друг другом. Усиливает напряжение и гонка за наследством. Родственники давно потеряли контакт. Связи между ними и так были ослаблены, желание урвать кусок побольше от наследства, по идее, должно только сильнее разъединять их. И тем не менее фильм Кирилла Папакуля не уходит в излишний драматизм. «Новогодний переполох» остается вполне веселой новогодней комедией. Опыт работы Папакуля над сериалами «Даешь молодежь!», «Одна за всех», «Папины дочки» дает о себе знать в полнометражной ленте. В «Новогоднем переполохе» много забавных ситуаций, которые по отдельности могли бы стать юмористическими зарисовками. Плюс как бы ни были искривлены семейные связи в фильме, все же мораль здесь считывается легко. Месседж новогоднего фильма не перекрывают громкие шутки, порой вызывающие как минимум удивление.

Кадр из фильма «Новогодний переполох»

«Новогодний переполох», сотканный из россыпи незатейливых приколов и анекдотичных ситуаций, напоминает о ценности семьи и о том, что здоровье близких важнее выгоды. Из скопления персонажей, бессовестно радующихся возможному наследству, как того и следует ожидать от новогоднего фильма, лента Папакуля постепенно превращается в оду семейным ценностям. Ода эта звучит ярко, беззастенчиво и все же отдает себе отчет в том, что в конфликте родителей и детей не всегда бывает виновата лишь одна сторона.

Елена Громова

В российском прокате с 14 декабря 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Новогодний переполох»