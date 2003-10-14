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Карина Сардарова
Карина Сардарова
О персоне
Фильмография
Карина Сардарова
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Дата рождения
14 октября 2003
Возраст
18 лет
Знак зодиака
Весы
Биография Карина Сардарова
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Фильмография Карина Сардарова
Новогодний переполох
комедия, семейный
2017, Россия
0.0
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