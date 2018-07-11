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Михаил Морсков
Михаил Морсков
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Михаил Морсков
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Дата рождения
7 мая 1986
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Композитор, Режиссер, Сценарист
Биография Михаила Морскова
Родился 7 мая 1986 года. Загорск, СССР (Сергиев Посад, Россия).
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Фильмография Михаила Морскова
Волшебник
драма, комедия
2019, Россия
6.0
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Завершились съемки фильма «Волшебник»
В Москве завершились съемки фильма «Волшебник», ставшего дебютом в режиссуре композитора Михаила Морскова. Главные роли в фильме исполнили Максим Суханов и Семен Трескунов. Максим
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11 июля 2018 00:36
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