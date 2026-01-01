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Киноафиша Фильмы Весенний перец

Весенний перец

, 2009
Россия / комедия / 18+

В ролях

Константин Крюков
Константин Крюков
Режиссер Константин Крюков
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2009

Рейтинг фильма

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