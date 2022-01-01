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Ивэн Джонс
Ивэн Джонс
Evan Jones
О персоне
Фильмография
Ивэн Джонс
Evan Jones
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Дата рождения
1 апреля 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Место рождения
Колледж-Стейшен, Техас, США
Биография Ивэна Джонса
Родился 1 апреля 1976 года. Колледж-Стейшен, Техас, США.
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Фильмография Ивэна Джонса
Охота на воров
боевик, триллер
2018, США
7.0
Гудини
биография, драма
2014, США / Канада
7.0
Спасительный рассвет
военный, боевик, драма, приключения
2006, США
7.0
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