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Фильмография
Майкл Лэндис
Michael Landes
Киноафиша
Персоны
Майкл Лэндис
Майкл Лэндис
Michael Landes
Дата рождения
18 сентября 1972
Возраст
53 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Бронкс, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Биография Майкл Лэндис
Родился 18 сентября 1972. Бронкс, Нью-Йорк, США.
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Популярные фильмы
8.0
Артур, ты король
(2024)
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Миранда
(2009)
7.7
Мисс Марпл
(2004)
Фильмография Майкл Лэндис
8
Артур, ты король
Arthur the King
семейный, приключения
2024, США
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6.7
Готовые
комедия, боевик
2023, США
7.4
Освободитель
драма, военный, мини-сериал
2020, США
7
Падение ангела
Angel Has Fallen
боевик, триллер
2019, США
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4.6
Проклятие «Мэри»
Mary
ужасы
2019, США
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Рецензия
5.1
Пережить Рождество
Surviving Christmas with the Relatives
комедия
2018, Великобритания
7.6
S. W. A. T.: Спецназ города ангелов
драма, боевик, криминал
2017, США
7.6
Выстрел в пустоту
Shot Caller
триллер, драма, криминал
2017, США
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Рецензия
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