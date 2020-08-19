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Выстрел в пустоту Выстрел в пустоту
Киноафиша Фильмы Выстрел в пустоту Отзывы о фильме «Выстрел в пустоту»
Shot Caller Выстрел в пустоту 2017 / США
7.8 Оцените
39 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Отзывы о фильме «Выстрел в пустоту»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Когда сидишь за рулем, варежку-то не разевай. Рулишь себе – и рули. Не отвлекайся. Будь паинькой. А то моргнуть не успеешь, как твой пиджачок биржевого маклера сменится на робу зэка. И вот ты уже ни разу не финансист, а рецидивист в законе. Ну, или просто «авторитет». Или «опущенный» - это уж кому как повезет. Кстати, Баблосу-то повезло. Потому что попав на зону в ранге рядового офисного крысёныша, он не просто изловчился не сдохнуть, но и сделал карьеру: заработал…

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smetninihor 19 августа 2020, 15:26
Оценка
Хочешь выжить в американской тюрьме вступай в банду, других вариантов нет. Вход рубль выход только ногами вперед)
Вообще конечно фильм очень сильный и имеет глубокий смысл, приходиться делать трудный выбор, отказаться от дорогих тебе людей ради их спасения, жизнь меняется очень быстро и если не успеешь перестроиться к новым правилам можно угодить в большие неприятности.
19 августа 2020, 15:26 Ответить
airmaxer 3 апреля 2022, 01:49
Оценка
Классный фильм
3 апреля 2022, 01:49 Ответить
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