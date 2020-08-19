Наша рецензия

Когда сидишь за рулем, варежку-то не разевай. Рулишь себе – и рули. Не отвлекайся. Будь паинькой. А то моргнуть не успеешь, как твой пиджачок биржевого маклера сменится на робу зэка. И вот ты уже ни разу не финансист, а рецидивист в законе. Ну, или просто «авторитет». Или «опущенный» - это уж кому как повезет. Кстати, Баблосу-то повезло. Потому что попав на зону в ранге рядового офисного крысёныша, он не просто изловчился не сдохнуть, но и сделал карьеру: заработал…