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Лэйк Белл

Lake Bell
Лэйк Белл
Лэйк Белл Lake Bell
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Дата рождения
24 марта 1979
Возраст
43 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Сценарист, Режиссер
Место рождения
Нью-Йорк, США
Рост
173 см
Биография Лэйк Белл

Родилась 24 марта 1979 года. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США.

Фильмография Лэйк Белл
Криптополис
Криптополис
анимация 2021, США
6.0
Выстрел в пустоту
Выстрел в пустоту
триллер, драма, криминал 2017, США
7.0
Согласен, но на время
Согласен, но на время
комедия 2017, США
4.0
В гостях у Элис
В гостях у Элис
комедия, мелодрама 2017, США
6.0
Тайная жизнь домашних животных
Тайная жизнь домашних животных
анимация, комедия 2016, США
7.0
Выхода нет
Выхода нет
боевик, триллер 2015, США
7.0
Краденое свидание
Краденое свидание
комедия, мелодрама 2015, Великобритания / Франция
7.0
Рука на миллион
Рука на миллион
драма, спорт 2014, США
7.0
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