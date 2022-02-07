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Лэйк Белл
Лэйк Белл
Lake Bell
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Лэйк Белл
Lake Bell
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Дата рождения
24 марта 1979
Возраст
43 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Сценарист, Режиссер
Место рождения
Нью-Йорк, США
Рост
173 см
Биография Лэйк Белл
Родилась 24 марта 1979 года. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США.
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Фильмография Лэйк Белл
Криптополис
анимация
2021, США
6.0
Выстрел в пустоту
триллер, драма, криминал
2017, США
7.0
Согласен, но на время
комедия
2017, США
4.0
В гостях у Элис
комедия, мелодрама
2017, США
6.0
Тайная жизнь домашних животных
анимация, комедия
2016, США
7.0
Выхода нет
боевик, триллер
2015, США
7.0
Краденое свидание
комедия, мелодрама
2015, Великобритания / Франция
7.0
Рука на миллион
драма, спорт
2014, США
7.0
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