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Лэйк Белл
Lake Bell
Киноафиша
Персоны
Лэйк Белл
Лэйк Белл
Lake Bell
Дата рождения
24 марта 1979
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Сценарист, Режиссер
Место рождения
Нью-Йорк, США
Цвет глаз
голубой
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
Биография Лэйк Белл
Родилась 24 марта 1979 года. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США.
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