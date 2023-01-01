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Выстрел в пустоту
Выстрел в пустоту, 2017: актеры и роли
Shot Caller
Выстрел в пустоту
2017 / США
Трейлер
7.8
Оцените
38
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Выстрел в пустоту, 2017: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Рик Роман Во
Ric Roman Waugh
В ролях
Джон Бернтал
Jon Bernthal
Николай Костер-Вальдау
Nikolaj Coster-Waldau
Лэйк Белл
Lake Bell
Джесси Шрэм
Jessy Schram
Джеффри Донован
Jeffrey Donovan
Эмори Коэн
Emory Cohen
Холт МакКэллани
Holt McCallany
Бенджамин Брэтт
Benjamin Bratt
Майкл Лэндис
Michael Landes
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Omari Hardwick
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