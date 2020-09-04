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«Новые мутанты» получились ровно такими, как и следовало ожидать после всех обрушившихся на их создателей неприятностей: непоследовательными, невероятно скучными и максимально далекими от заявленного жанра хоррора. При всем желании сказать что-нибудь хорошее о фильме, сделать это очень сложно, хотя в данном случае хочется не возмущаться режиссером Джошем Буном и его фиаско, а посочувствовать ему. Обстоятельства оказались сильнее его, да и даже самый мощный запал не может вывезти на…