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The New Mutants Новые мутанты 2020 / США
5.5 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 5.3
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Отзывы о фильме «Новые мутанты»

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«Новые мутанты» получились ровно такими, как и следовало ожидать после всех обрушившихся на их создателей неприятностей: непоследовательными, невероятно скучными и максимально далекими от заявленного жанра хоррора. При всем желании сказать что-нибудь хорошее о фильме, сделать это очень сложно, хотя в данном случае хочется не возмущаться режиссером Джошем Буном и его фиаско, а посочувствовать ему. Обстоятельства оказались сильнее его, да и даже самый мощный запал не может вывезти на…

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camea1 4 сентября 2020, 02:56
Оценка
Однажды Лебедь, Рак, да Щука
Везти с поклажей воз взялись…

Процесс создания фильма в точности повторяет сюжет известной басни, и наверное, противостояние продюсеров, режиссёра и сценаристов было куда интереснее того, что в итоге появилось на экранах, как и всё, чего касалась рука Саймона Кинберга. Проблемы начались с выбора режиссёра, на первый взгляд понятного: Джош Бун прославился фильмом про одноногих собачек, а героев комиксов как раз такими и принято изображать. Ну а то, что собачки эти были как раз подростками, о которых задумывался новый фильм франшизы, стало дополнительным поводом. Бун не стал сдерживать полёт фантазии и упорно пытался снять гибрид супергеройского фильма, герметичного хоррора и подростковой драмы в духе 80-х годов (в данном случае оммаж «Клубу Завтрак»). Закономерно прифигевшие от такого продюсеры сперва наняли новых сценаристов, а потом настоятельно потребовали не мешать тёплое с мягким и зелёным. Когда же воз через несколько лет сдвинулся с места, стало ясно, что лучше бы его перегрузить заново, но было поздно: за время пути актёры успели подрасти. Потом воз вместе с неудачливой лавочкой купил новый владелец, потом началась ковидиотия… в итоге зрители, кроме некоторых преданных фанатов, устали ждать и только ухохатывались над очередным переносом.
А сам фильм ужасно (простите за каламбур) напоминает «Кентервильское привидение»: попытки напугать современного зрителя приёмами 80-х так же нелепы, как усилия древнего духа в саване и цепях напугать рациональных людей, верящих исключительно в прогресс. К тому же качество спецэффектов тоже подозрительно напоминает если не 80-е, то в лучшем случае 90-е. Глаза-светодиодные фонарики Ульяны отлично могут соперничать с кровавым пятном, намалёванным зелёной краской. А сверху всё было щедро сдобрено отборной сентиментальщиной.
Нет, до позора пробившего все днища «Тёмного Феникса» фильм не дотягивает, но всё, что могло быть достоинствами, тут же превращается в недостатки. Развитие киновселенной и ввод новых героев? Они даже визуально (чего стоит одна только изуродованная причёской из немецкого порно Аня Тейлор-Джой) вышли унылыми, вызвав возмущение художников комиксов. Новый жанр? Его устаревшие приёмы не работают. Идея вывести на первый план юных мутантов, до сих пор игравших во франшизе только второстепенные роли? Непрописанные характеры не дают развернуться даже талантливой Тейлор-Джой и подающему надежды Чарли Хитону, не говоря уже о серенькой Мейси Уильямс, растерявшей остатки детского обаяния и двух, надо полагать, посредственных ноунеймах. Сюжет не заносит, как пьяного, в разные стороны? А куда он денется с подводной лодки накрытой энергетическим куполом психушки? Да, предсказуемо всё на 110%, разумеется. Монстров заранее жалко, им даже со спецэффектами не повезло.
Хотя самой главной ошибкой фильма был вообще его выход в прокат. Франшиза была обречена ещё «Апокалипсисом», и выпуск последнего и уже ненужного спин-оффа на стриминговых сервисах стал бы ей достойным надгробным памятником. А так его даже контрольным выстрелом считать нельзя – да, загнанных лошадей пристреливают, хотя именно франшизе «Люди Икс» в эвтаназии отказали, сняв «Тёмного Феникса». Но пристреливать дохлую… WTF? Нет, если вы любите смотреть на одноногих собачек с бэкграундом «мои родители погибли ужасной смертью задолго до моего рождения по моей вине» и натужным превозмоганием всего и вся (кроме бездарности большей части съёмочной команды и убогого бюджета), то можете рискнуть.
4 сентября 2020, 02:56 Ответить
ferula2011 7 сентября 2020, 02:00
ТВ3 ?
7 сентября 2020, 02:00 Ответить
Киноафиша.инфо 7 сентября 2020, 09:15
в ответ на сообщение ferula2011 от 7 сентября 2020, 02:00
20th Century Fox Film :)
7 сентября 2020, 09:15 Ответить
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