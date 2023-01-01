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Новые мутанты Новые мутанты
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The New Mutants Новые мутанты 2020 / США
5.5 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 5.3
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