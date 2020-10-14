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Джош Бун
Джош Бун
Josh Boone
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Джош Бун
Josh Boone
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Дата рождения
5 апреля 1979
Возраст
43 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Сценарист, Продюсер, Режиссер
Биография Джоша Буна
Родился 5 апреля 1979 года. Виргиния-Бич, Вирджиния, США.
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Фильмография Джоша Буна
Новые мутанты
фантастика, боевик
2020, США
5.0
Виноваты звезды
драма
2014, США
7.0
Писатели
комедия, драма
2012, США
8.0
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Аня Тейлор-Джой злится в вырезанной сцене из фильма «Новые мутанты»
Цифровой релиз состоится 17 ноября.
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14 октября 2020 13:12
Раскрыты вырезанные сцены из «Новых мутантов», которые войдут в цифровой релиз
Премьера на носителях и в «цифре» состоится 17 ноября.
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8 октября 2020 15:34
«Кажется, с меня хватит»: художник комиксов «Новые мутанты» раскритиковал фильм за внешность персонажей
Боб Маклеод обвинил режиссера ленты в вайтвошинге.
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31 августа 2020 11:12
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