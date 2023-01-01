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Новые мутанты Новые мутанты
Киноафиша Фильмы Новые мутанты Новые мутанты, 2020: актеры и роли
The New Mutants Новые мутанты 2020 / США
5.5 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 5.3
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Новые мутанты, 2020: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джош Бун Джош Бун Josh Boone
В ролях
Аня Тейлор-Джой Аня Тейлор-Джой Anya Taylor-Joy Мэйси Уильямс Мэйси Уильямс Maisie Williams Алисе Брага Алисе Брага Alice Braga Чарли Хитон Чарли Хитон Charlie Heaton Блю Хант Блю Хант Blu Hunt Генри Зага Генри Зага Henry Zaga
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