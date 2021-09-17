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Блю Хант
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Дата рождения
11 июля 1995
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Место рождения
Сакраменто, Калифорния, США
Рост
152 см
Биография Блю Хант
Родилась 11 июля 1995 года. Сакраменто, Калифорния, США.
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Фильмография Блю Хант
Новые мутанты
фантастика, боевик
2020, США
5.0
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Инопланетяне таят угрозу: вышел трейлер второго сезона сериала «Иная жизнь»
В ролике огласили дату премьеры на Netflix.
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17 сентября 2021 15:10
Аня Тейлор-Джой злится в вырезанной сцене из фильма «Новые мутанты»
Цифровой релиз состоится 17 ноября.
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14 октября 2020 13:12
Раскрыты вырезанные сцены из «Новых мутантов», которые войдут в цифровой релиз
Премьера на носителях и в «цифре» состоится 17 ноября.
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8 октября 2020 15:34
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