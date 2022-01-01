Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Макс Казелла
Макс Казелла
Max Casella
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Макс Казелла
Max Casella
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
6 июня 1967
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Макса Казелла
Родился 6 июня 1967 года. Вашингтон, округ Колумбия, США.
Развернуть
Фильмография Макса Казелла
Ритм-секция
триллер, мистика
2019, США
5.0
Колесо чудес
комедия
2017, США
6.0
Закон ночи
драма, криминал
2016, США
6.0
Последний Робин Гуд
биография, драма
2013, США
5.0
Под маской жиголо
комедия
2013, США
6.0
Ограбление казино
криминал, триллер
2012, США
6.0
Где-нибудь сегодня ночью
мелодрама, драма, комедия
2011, США / Нидерланды
7.0
Динозавр
семейный, приключения, анимация
2000, США
8.0
Все фильмы
Related video
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь