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Вуди Аллен с завидным постоянством снимает по фильму в год. Вслед за неспешной «Светской жизнью» с ожидаемым и весьма предсказуемым интервалом из-под руки мэтра выходит достаточно бодрое «Колесо чудес» ‒ трагикомедия о любви и ревности, кино и литературе, слащавых фантазиях и суровой реальности. И с гангстерами… Одна из ключевых героинь картины Джинни (Кейт Уинслет) вышла замуж за Хампти (Джеймс Белуши) не по любви. Но она искренне уверена, что знает о…