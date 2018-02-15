Вуди Аллен с завидным постоянством снимает по фильму в год. Вслед за неспешной «Светской жизнью» с ожидаемым и весьма предсказуемым интервалом из-под руки мэтра выходит достаточно бодрое «Колесо чудес» ‒ трагикомедия о любви и ревности, кино и литературе, слащавых фантазиях и суровой реальности. И с гангстерами… Одна из ключевых героинь картины Джинни (Кейт Уинслет) вышла замуж за Хампти (Джеймс Белуши) не по любви. Но она искренне уверена, что знает о…
Вуди Аллен в свои 82 не перестает каждый год радовать зрителей очередным фильмом, посвященным сложным отношениям и самым красивым городам. Вернувшись в родной Нью-Йорк в своем фильме «Колесо чудес», Аллен переносит зрителя на побережье Кони Айленда 50-х годов. События фильма происходят на пляже, где развернулся парк развлечений. Главный герой - молодой спасатель по имени Микки в исполнении Джастина Тимберлейка. Что не характерно для мужских персонажей фильмов Вуди Аллена, Микки совсем не похож на невротика еврея. Отойдя от привычного образа, он тем не менее все также склонен к психоанализу и страдает от проблем сердечных. Микки коротает свое лето на вышке, следя за купающимися ньюйоркцами, много читает и находится в поисках хороших историй. Он мечтает стать настоящим писателем, и хотя его собственная жизнь не особо примечательна, он со страстью и жадностью слушает невероятные рассказы.
В этом фильме много смеха и иронии, абсурдных ситуаций и очень жизненных эмоций. И несмотря на комичность происходящего на экране, зритель точно чувствует психологию главных героев. При этом сюжет не наполнен большим количеством событий, все происходит размеренно, не перегружая сознание лишними деталями. Главное в фильмах Вуди Аллена - диалоги, их он прописывает с невероятной точностью, в них нет ничего лишнего. Он остается верен своему неповторимому стилю, ставшему его визитной карточкой. У вас будет над чем поразмыслить после выхода из кинотеатра, что вспомнить и над чем посмеяться. Чем этот фильм выделяется особенно - это игра актеров, одна из самых сильных ролей Кейт Уинслет за последнее время. Её персонаж, застрявшая в несчастливом браке бывшая актриса со склонностью к алкоголизму, обуревает множество эмоций от глубокого отчаяния до легкости и любовной эйфории. Эти эмоции от ненависти к своей жизни до любви к Микки, он ревности до смирения наполняют картину и Кейт смогла продемонстрировать весь свой талант в полной мере. Конечно, огромное значение в фильме имеют детали, которые порой говорят в фильме больше, чем актеры. Внимательно следите за тем, как меняется свет во время разговора персонажей, он в прямом смысле отражает их настроение. Многие сцены сняты в закатных лучах, так что у режиссера получалось вдоволь наиграться с теплым оранжевым и холодными синим светом вечерних сумерек. А если проследить за изменением цвета неоновой подсветки, которая играет на лицах персонажей, то можно заметить, как страх сменяется жесткостью, а наивная радость немного угасает.
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