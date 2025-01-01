[рассказчик]

Ребёнок поджигает. И не такие уж маленькие огоньки. Он прогуливал летнюю школу и даже разводил костры на пляже, где это запрещено. Что же видит этот мальчишка, когда просто смотрит в пламя? Вечную силу вселенной? Превращение массы в энергию? Фурий в работе? Какой бы ни была его мотивация, её тут явно не ценят.