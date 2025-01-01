Mickey[рассказчик]Ребёнок поджигает. И не такие уж маленькие огоньки. Он прогуливал летнюю школу и даже разводил костры на пляже, где это запрещено. Что же видит этот мальчишка, когда просто смотрит в пламя? Вечную силу вселенной? Превращение массы в энергию? Фурий в работе? Какой бы ни была его мотивация, её тут явно не ценят.
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[первые строки]
Mickey[рассказчик]Кони-Айленд, 1950-е. Пляж, набережная. Когда-то сверкающий бриллиант, но с каждым приливом становящийся всё более убогим. Летом я работаю здесь, на Седьмой бухте. Осенью я — студент Нью-Йоркского университета, учусь на магистратуре по европейской драме. Меня зовут Микки Рубин. Поэт по натуре. Мечтаю стать писателем. Автором действительно великих пьес, чтобы однажды удивить всех и создать настоящий шедевр.
Mickey[камера]В общем. Позвольте перейти к истории, в которой я — персонаж. Предупреждаю: как поэт, я люблю символы, а как начинающий драматург — мелодраму и персонажей с ярко выраженными характерами. Встречайте Каролину...
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MickeyНичто из того, что ты скажешь, не омрачит этот вечер.