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Киноафиша Фильмы Колесо чудес Цитаты из фильма Колесо чудес

Цитаты из фильма Колесо чудес

Ginny О боже. Не скажи, что ты мне подарок купила.
Carolina Как часто тебе исполняется 40? Это важная веха!
Ginny Это надгробие!
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Mickey Чёрт возьми, какая же у меня была защищённая жизнь. У меня есть книжные знания, а ты по-настоящему вкусил жизнь.
Carolina Ты объехала весь мир.
Mickey Да, но ты — пожилая на районе. Ты правда думаешь, что всегда будешь оглядываться через плечо?
Carolina Все умирают, нельзя ходить, думая об этом постоянно.
Mickey Ты говоришь с спасателем.
🧡
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Mickey [рассказчик] Ребёнок поджигает. И не такие уж маленькие огоньки. Он прогуливал летнюю школу и даже разводил костры на пляже, где это запрещено. Что же видит этот мальчишка, когда просто смотрит в пламя? Вечную силу вселенной? Превращение массы в энергию? Фурий в работе? Какой бы ни была его мотивация, её тут явно не ценят.
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[первые строки]
Mickey [рассказчик] Кони-Айленд, 1950-е. Пляж, набережная. Когда-то сверкающий бриллиант, но с каждым приливом становящийся всё более убогим. Летом я работаю здесь, на Седьмой бухте. Осенью я — студент Нью-Йоркского университета, учусь на магистратуре по европейской драме. Меня зовут Микки Рубин. Поэт по натуре. Мечтаю стать писателем. Автором действительно великих пьес, чтобы однажды удивить всех и создать настоящий шедевр.
Mickey [камера] В общем. Позвольте перейти к истории, в которой я — персонаж. Предупреждаю: как поэт, я люблю символы, а как начинающий драматург — мелодраму и персонажей с ярко выраженными характерами. Встречайте Каролину...
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Mickey Ничто из того, что ты скажешь, не омрачит этот вечер.
Ginny Мне не 35. Мне 38. Мне 39.
Mickey Для женщины это очень горячий возраст. Мне повезло.
🧡
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[последние реплики]
Humpty Поговорил с Карни и Райаном. Они собираются на рыбалку в День труда. Хочешь пойти?
Ginny Нет. Я не люблю рыбалку.
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Nick Вы же не станете её прятать, правда?
🧡
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