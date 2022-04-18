5 смелых фильмов в жанре политической сатиры, которые слишком правдивы

Эти картины заставляют нас от души смеяться и горько плакать над современностью и историческими событиями, какими мы их знаем.

Политические игры часто выглядят как фарс и в жизни, и на экранах. Поэтому неслучайно острословы кинематографа высмеивают неприглядные подробности жизни общества и правящей верхушки, погрязшей в коррупции и опасных закулисных играх.

«Не смотрите наверх», 2021

Сатирический научно-фантастический фильм Адама МакКея, четырежды номинант на премию «Оскар», с Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс в главных ролях. Два астронома обнаруживают новую комету, которая должна столкнуться с Землей через 6 месяцев, что приведет к массовому вымиранию населения планеты. У людей есть один шанс выжить — нанести по небесному телу удар ядерными боеголовками, чтобы изменить его курс. Для этого ученые пытаются достучаться до президента США (Мерил Стрип), а затем до ведущих популярной телепередачи (Кейт Бланшетт и Тайлер Перри) и их аудитории. Однако никто не готов воспринимать угрозу всерьез.

Несмотря на фантастическую составляющую, фильм снят на злобу дня и демонстрирует «болячки» современного американского, да и мирового общества. Мир катится в пропасть: сексуальные скандалы среди аппарата чиновников, политические игры на выборах, а в сетке новостей — лишь личная драма в отношениях поп-певицы и рэпера. Увы, победить этот мир глупцов может лишь смертоносная комета.

Не смотрите наверх

«Смерть Сталина», 2017

Жесткая и остроумная политическая сатира Армандо Ианнуччи, снятая по одноименному графическому роману 2010 года Фабьена Нури и Тьерри Робена. В центре сюжета — события, происходившие в СССР в марте 1953 года.

Последние часы жизни внушающего страх Иосифа Сталина (Адриан Маклафлин). Знаменитый тиран получает грампластинку с запиской, в которой пианистка Мария Юдина желает ему смерти. Сразу после кончины Сталина среди его ближайшего окружения начинается политическая гонка за власть. Против Лаврентия Берии (Саймон Рассел Бил) выступают Никита Хрущев (Стив Бушеми) и маршал Жуков (Джейсон Айзекс), которые должны склонить на свою сторону других членов Президиума ЦК КПСС. В этой уморительной комедии каждый сталинец «отвечает» за один порок и невероятно смешит, правда, сквозь страх и слезы.

Смерть Сталина

«Борат», 2006

Социальная сатира-мокьюментари о журналисте из Казахстана (Саша Барон Коэн), который отправился делать репортаж о США. Однако главная цель Бората — жениться на Памеле Андерсон. По дороге эксцентричный персонаж шутит над феминистками, молодыми людьми афроамериканской внешности и евреями, а заодно поддерживает войну в Ираке. Эта новая телевизионная эстетика с пранками иронизирует над национальными и культурными стереотипами, псевдотолерантностью современного общества и другими злободневными вопросами. Коэн преодолевает любые комедийные и социальные барьеры безо всякой цензуры и политкорректности.

Борат

Антимилитаристская сатира Стэнли Кубрика, которая высмеивает военные программы правительства США и гонки вооружений времен разгара Холодной войны. Фильм снят по мотивам триллера Питера Джорджа «Красная тревога» (1958), пронизанного страхом перед ядерным апокалипсисом. Кубрик сделал киноадаптацию романа в стиле черной абсурдистской комедии.

По сюжету американский генерал Джек Д. Риппер, одержимый страхом перед коммунистами, начинает ядерную атаку на СССР. Президент США Меркин Маффли хочет предотвратить катастрофу. Для этого он собирает своих советников, среди которых помимо прочих – генерал Тергидсон и прикованный к инвалидному креслу доктор Стрейнджлав. Кубрик предлагает безжалостный и гротескный взгляд на глупых политиканов с нарциссическим расстройством личности.

Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу

«Великий диктатор», 1940

Классическая политическая сатира — первый звуковой фильм Чарли Чаплина с пятью номинациями на премию «Оскар», высмеивающий нацизм, жажду власти и лично Адольфа Гитлера. Это своего рода интерпретация «Принца и нищего», построенная на спекуляции с внешним сходством Чаплина и фюрера.

Случайным образом немецкие солдаты перепутали великого диктатора Аденоида Хинкеля с похожим на него еврейским цирюльником, который воевал в Первой Мировой и потерял память из-за травмы. Хинкель ненавидит евреев и хочет завоевать весь мир, в то время как цирюльник всего лишь старается избежать концлагеря. На момент выхода картины Америка находилась в состоянии мира с гитлеровской Германией, так что критика нацистского режима оказалась довольно смелым политическим высказыванием для тех времен.