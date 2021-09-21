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Джонатан Арис
Джонатан Арис
Jonathan Aris
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Джонатан Арис
Jonathan Aris
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Дата рождения
24 января 1971
Возраст
51 год
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Рост
180 см
Биография Джонатана Ариса
Родился в 1971 году. Великобритания.
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Фильмография Джонатана Ариса
Вивариум
фантастика
2019, США
5.0
Смерть Сталина
комедия
2017, Великобритания / Франция
5.0
Раз! Два! Три! Умри!
комедия
2012, Великобритания
5.0
Метролэнд
драма
1997, Испания / Франция / Великобритания
6.0
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Они сыграют крошечных, но смертоносных шпионов.
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21 сентября 2021 15:41
Розамунд Пайк в роли Марии Кюри в трейлере драмы «Опасный элемент»
Премьера на Amazon состоится 24 июля.
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13 июля 2020 11:21
«В этой борьбе нет победителей»: Розамунд Пайк в свежем трейлере байопика «Опасный элемент»
История жизни ученых Марии и Пьера Кюри попадет на экраны в конце апреля.
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20 марта 2020 09:37
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