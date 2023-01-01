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Смерть Сталина
Смерть Сталина, 2017: актеры и роли
The Death of Stalin
Смерть Сталина
2017 / Великобритания / Франция
Трейлер
5.5
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Смерть Сталина, 2017: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Армандо Ианнуччи
Armando Iannucci
В ролях
Джейсон Айзекс
Jason Isaacs
Ольга Куриленко
Olga Kurylenko
Руперт Френд
Rupert Friend
Андреа Райзборо
Andrea Riseborough
Стив Бушеми
Steve Buscemi
Джеффри Тэмбор
Jeffrey Tambor
Пэдди Консидайн
Paddy Considine
Роджер Эштон-Гриффитс
Roger Ashton-Griffiths
Джонатан Арис
Jonathan Aris
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