Наша рецензия

1953-ий, 1 марта, вечер. Странная записка попала в руки товарищу Сталину. «Вы – тиран», – было написано в ней. Прочел это вождь – и упал. Охрана же, услышав шум, войти побоялась: мало ли что, своя голова дороже. И отец народов валялся до утра на полу. Когда же прислуга его нашла, к парализованному старику вызвали не врача, а палача – Берию. Тот перво-наперво сделал ревизию в сталинских бумагах (проще говоря, порылся у него в столе) и сел дожидаться кворума…