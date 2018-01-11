1953-ий, 1 марта, вечер. Странная записка попала в руки товарищу Сталину. «Вы – тиран», – было написано в ней. Прочел это вождь – и упал. Охрана же, услышав шум, войти побоялась: мало ли что, своя голова дороже. И отец народов валялся до утра на полу. Когда же прислуга его нашла, к парализованному старику вызвали не врача, а палача – Берию. Тот перво-наперво сделал ревизию в сталинских бумагах (проще говоря, порылся у него в столе) и сел дожидаться кворума…
И наши приунывшие бедняжки-дрозофилы немедленно оживились — вжжж, вжжж, как смишнооо, какой шыдевр, изячная камееедь!…
Позорище это, а не кино — в первую очередь для неплохих актеров, Бушеми, Айзекса, Тэмбора. Обсуждать здесь, в общем-то нечего, хотя будь Природой предусмотрен мозг у дрозофил — им стоило бы задуматься: и чо ж это наш смиишной глюпый тиран, семинарист-недоучка и все остальное см. по списку больше полувека «цивилизаторам» покоя не дает?)))
Жужжите, милые, жужжите. Гниль, тлен, дерьмецо — это ваше, родное, не будем мешать.
Сталинизм после окончания второй мировой войны помнит каждый житель СССР. Те жуткие репрессии из-за которых могли убить любого гражданина ни за что. Указы, вбивавшие людей в пропасть, имя которой - смерть. Люди жили словно в клетках, словно марионетки, которыми двигали в Кремле ради забавы. Народ молился на один единственный день - день, когда тиран скончается. Наступило пятое марта пятьдесят третьего. По СССР прошлась волна новостей, что генсек ЦК КПСС скончался. Не знаю, что было более радостным для граждан: Осознание того, что они наконец смогут жить, как захотят, а не как потребуют, либо то, что страна действительно сможет пойти на лад. Но время шло, а жизнь не улучшалась. Только в пятьдесят пятом они осознали, что смерть Сталина не была чем-то полезным. Всё останется также, как и было все эти годы. По крайней мере, пока у власти сидит Никита Хрущёв.
«Смерть Сталина» в России квалифицировалась как раскрепощение строжайшей политической цензуры. Мало кто верил, что Кремль допустит творение Армандо Ианнуччи в российские кинотеатры. Поводов на то было масса: И осквернение смерти великого царя, и издевательство над ним. Найти причину было легко, фильм являлся просто золотой жилой для господина Милонова и его киношных любителей. Шли дни и картине назначали дату пресс-показа. На удивление всё прошло гладко, но наступило двадцать третье января и министерство культуры вновь раскрыло своё истинное лицо. У фильма отобрали прокатное удостоверение, а основанием всего этого послужила какая-то нелепая отмашка. Факт того, что вся эта предрелизная показуха оказалась лживым кино, очевиден. К слову, фильм уже успели завезти в кинотеатры, показ даже состоялся в «Пионере», в городе Москва, но кинотеатр оштрафовали, а ленту потребовали вернуть назад. И смех, и грех, честное слово.
Стоил ли фильм такого шума, что весь Интернет взъерошился спустя считанные минуты после объявления Министерства? Пожалуй, нет. Те сто минут, что идёт «Смерть Сталина», нам дают увидеть лишь крохотный эпизод борьбы за власть после гибели царя. У картины нет экспозиции, которая следовала бы согласно плану, отчего страдает и вся дальнейшая хронология. Всё было бы идеально, скончайся Сталин на первых минутах, и Хрущёв с Берией начали борьбу за трон. Но, увы, этого не происходит. Вместо этого мы наблюдаем за харизмой Сталина, будто никто и не знает, каким он был на самом деле. Посмотрев на творение Армандо, можно сделать вывод, что кипишь был вовсе не из-за фильма, а из-за запрета, в ходе которого российским гражданам не дали посмотреть на тирана, что глумился до половины прошлого века. Ничего толкового в фильме мы не увидели, это и удручает.
Другое дело, что «Смерть Сталина» - это реальность и у Армандо Ианнуччи получилось передать весь страх того времени. Умер тиран, годами мучивший всех рабской жизнью? Не беда. У людей всё равно остаются те опасения, из-за которых возникает новая проблема - как бы ни попасть в «расстрельные» списки НКВД. Хоть жанр сие произведения сатирическая комедия - это не так. Фильм грамотно выстраивает реальные факты со лживыми слухами, чтобы у зрителя не было и идеи о симпатии к героям. Основные герои сатиры: Никита Хрущев, Лаврентий Берия, маршал Жуков, Георгий Маленков и Вячеслав Молотов. И если последних двух отодвинули на задний план, используя в качестве резерва, основной план отходит на Хрущева-Берия (частично Жукова), сыгранных Стивом Бушеми и Саймоном Расселом. Признаться, честно, смотреть на их свистопляски забавно, один не хочет уступать другому - это и превращается в конфронтацию между соперниками. Политики в их лице получились достоверными, нервными, готовыми вырвать победу любыми способами. Настоящее детище, воспроизведенное прямиком из пятидесятых. Даже маршал Жуков, сыгранный Джейсоном Айзексом, получился настоящей грозой. Суровый командир Советской армии, кидающийся своей дерзостью направо и налево. Игра Айзекса – правда круто!
«Смерть Сталина» высмеивает всю тупость и алчность того времени. Авторы не затронули обычный народ, просто потому что было незачем. Они показали политиков, свихнувшихся от преувеличения власти, сделав из них людей, ничуть не лучше Иосифа Сталина. Зрительских сцен здесь минимум (одна из них - открывающая), но это те сцены, которые подчеркивают всю атмосферу середины пятидесятых годов. В книгах истории мало чего существенного пишут о том, как происходила смена власти, а здесь она практически точно изображает всю суть. Если вы любите творчество Армандо Ианнуччи, то и «Смерть Сталина» понравится, плюс немного об истории узнаете.
Вердикт. Какой итог можно подвести? Да собственно ожидаемый: Кто хотел посмотреть фильм – посмотрел, безо всяких там советов и мнений. «Смерть Сталина» - качественное кино, преувеличившее с первым актом, но успешно реабилитировавшись с последними двумя. Нет каких-либо вещей, которые могут нарушить впечатление от просмотра, но тут уже всё зависит от ваших личных ожиданий. Не ждите феноменальных аспектов от Ианнуччи – не тот фильм, где нужно проявлять способы удивления. Просто хороший фильм, способный здорово развлечь, не более.
Повторюсь, но насколько круто перенесли боязнь людей быть убитыми за простое «нет». Конечно, это условно, но это тот случай, когда простой отказ может оказаться последним. Приведу момент из фильма, где Иосиф Сталин приказал привезти запись театрального концерта, а: А. Режиссер, из-за неимения записи, заставляет зрителей вернуться на места, работников повторить весь процесс заново, а недостающие места заполняет прохожими людьми. Б. Режиссер опоздал с передачей записи на две-три минуты (плюс-минус), но и этого оказалось достаточным, чтобы заставить постановщика думать о скорей смерти. Почему указал именно этот эпизод, а потому, что это и есть те мелкие детали, характеризовавшие жизнь при Сталине.
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