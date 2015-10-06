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Er ist wieder da

Он снова здесь!, 2015

2015 / Германия
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13 голосов
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О фильме

Незадачливого журналиста Фабиана Саватцки выгнали с работы за профнепригодность. Просматривая свой последний репортаж, бедолага замечает в глубине кадра некую фигуру, которая при приближении оказывается как две капли воды похожей на Адольфа Гитлера. Саватцки решает во что бы то ни стало разыскать человека в серой шинели, а, найдя, поражается: незнакомец внешне, по выговору и поведению — один в один фюрер. Называть себя он требует только Адольфом Гитлером и крайне интересуется, чем живет немецкий народ последние 70 лет и как так получилось, что в Берлине полно турок и прочей иностранной нечисти. Саватцки, которому для возвращения на телеканал нужна сенсация, отправляется вместе с новым знакомым прямиком в кабинет босса…

7.1 Оцените
13 голосов
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 9 апреля 2016
Премьера в мире 6 октября 2015
Возраст 16+
Режиссер
Давид Внендт
В ролях
Оливер Мазуччи
Оливер Мазуччи
Фабиан Буш
Герди Цинт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Он снова здесь! 2 постера
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саундтрек фильма Он снова здесь!
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
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2022, Австралия, триллер
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2021, Россия, триллер
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