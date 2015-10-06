Он снова здесь!, 2015

Незадачливого журналиста Фабиана Саватцки выгнали с работы за профнепригодность. Просматривая свой последний репортаж, бедолага замечает в глубине кадра некую фигуру, которая при приближении оказывается как две капли воды похожей на Адольфа Гитлера. Саватцки решает во что бы то ни стало разыскать человека в серой шинели, а, найдя, поражается: незнакомец внешне, по выговору и поведению — один в один фюрер. Называть себя он требует только Адольфом Гитлером и крайне интересуется, чем живет немецкий народ последние 70 лет и как так получилось, что в Берлине полно турок и прочей иностранной нечисти. Саватцки, которому для возвращения на телеканал нужна сенсация, отправляется вместе с новым знакомым прямиком в кабинет босса…