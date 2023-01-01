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Смерть Сталина Смерть Сталина
Киноафиша Фильмы Смерть Сталина Награды и номинации фильма Смерть Сталина
The Death of Stalin Смерть Сталина 2017 / Великобритания / Франция
6.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Награды и номинации фильма Смерть Сталина

Вся информация о фильме
BAFTA 2018 BAFTA 2018
Премия имени Александра Корды за выдающийся британский фильм года
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
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2023, США, триллер
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Гнев материнский
Гнев материнский
2023, США, триллер
Паранормальные Явления. Ритуальный Дом
Паранормальные Явления. Ритуальный Дом
2022, США, ужасы
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