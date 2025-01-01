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Киноафиша Фильмы Смерть Сталина Цитаты из фильма Смерть Сталина

Цитаты из фильма Смерть Сталина

Nikita Khrushchev Мне очень нужна твоя помощь.
Georgy Zhukov Для чего? Тела, б##ь, валяются на улицах, уже поздновато, не так ли?
Nikita Khrushchev А что если свалить всё на кого-нибудь...
Georgy Zhukov Постой...
Nikita Khrushchev Кто вышел из-под контроля?
Georgy Zhukov Ники, очень осторожно с тем, что скажешь дальше. Кто?
Nikita Khrushchev Берия.
Georgy Zhukov Мне придётся донести об этом разговоре. Угроза причинения вреда или препятствование любому члену Президиума в ходе...
[улыбается]
Georgy Zhukov Посмотри на своё б##ь лицо!
[взрывается смехом]
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Vasily Stalin Я хочу выступить с речью на похоронах отца.
Nikita Khrushchev [саркастично] А я хочу еб###ь Грейс Кэлли.
Vasily Stalin Мне просто наплевать.
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Svetlana Stalin Можешь хоть раз вести себя прилично?
Vasily Stalin Я знаю, что делать. Улыбаться, пожимать руки и стараться не называть их п#д#р#сами.
Svetlana Stalin Отлично. Идеально.
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[Стоя на страже у двери Сталина, солдаты слышат, как его тело с глухим стуком падает на пол]
Soldier Проверить, что ли...?
Sargeant Тебе бы лучше заткнуться, пока нас обоих не завалили?
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Andreyev Не волнуйся, никто не умрёт, обещаю. Это просто музыкальная авария!
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Kaganovich [Говорит с Никитой Хрущёвым] Как ты можешь бегать и интриговать одновременно?
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Kaganovich Все лучшие врачи либо в лагерях, либо мертвы.
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Georgy Zhukov Ну что, что должен сделать герой войны, чтобы тут смазку получить?
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Gulag Prisoner Да здравствует Сталин!
Soldier Сталина нет! Маленко в деле!
Gulag Prisoner Да здравствует Маленк...
[его расстреливают в голову]
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Nikita Khrushchev Будь серьёзным. Ты с нами?
Georgy Zhukov Я с вами, я с вами. Этот уё#ок думает, что сможет справиться с Красной Армией? Я Германию порол, думаю, с этим тёл#ем в жилете тоже управлюсь.
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Georgy Malenkov Кивай, пока я с тобой говорю. Люди ждут от меня уверенности, а я понятия не имею, что происходит.
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Maria Veniaminovna Yudina Но я уверена в жизни вечной.
Nikita Khrushchev Кто, б#я, в своём уме захочет жить вечно? Бесконечные разговоры.
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Мария Вениаминовна Юдина [в.о.] Иосиф Виссарионович Сталин, вы предали нашу страну и уничтожили её народ. Молюсь о вашем конце и прошу у Господа прощения для вас. Тиран.
[Сталин, читая записку, взрывается смехом, а потом чувствует приближение инсульта]
Иосиф Сталин Чё... чёрт!
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Kaganovich Мне снились кошмары понятнее этого.
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Vasily Stalin Мой отец... был тёплым и могучим медведем, а мы — его 170 миллионов осиротевших медвежат.
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Georgy Zhukov Иисусе Христе, Коко Шанель тебе на голову наср#ла?
Georgy Malenkov Нет, не наср#ла.
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Vasily Stalin Я хочу выступить с речью на похоронах отца
Lavrenti Beria Товарищ Маленко́в, ваше мнение?
Georgy Malenkov Ну, я думаю, эм... это можно... без проблем.
Nikita Khrushchev Технически да, но практически...
Lavrenti Beria Есть программные сложности...
Georgy Malenkov Думаю, я не так выразился, когда сказал «Без проблем». Я имел в виду «Нет, проблем».
[Все в комнате выглядят озадаченными]
Georgy Malenkov Не обращайте на меня внимания.
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Joseph Stalin [получая пластинку от солдата, который её принёс] Ты чего так долго? Ты что, пешком шёл сюда, б#я?
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Kaganovich [увидев священников] Я думал, мы этих уродов запретили.
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Georgy Zhukov Скажи мне, почему по всей Москве армию заменили НКВД? Я улыбаюсь, но на самом деле я очень чёртовски зол.
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Nikita Khrushchev Если он выздоровеет — значит, у нас хороший врач. Если нет — значит, плохой. Но он об этом не узнает.
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Лаврентий Берия [передаёт приказ о казни офицеру НКВД] Расстреляйте её перед ним, чтобы он видел.
[передаёт второй приказ другому офицеру]
Лаврентий Берия Ах да, этого — убейте, отнесите в его церковь и бросьте в кафедру.
[передаёт оставшиеся приказы третьему офицеру]
Лаврентий Берия Остальное оставляю на ваше усмотрение.
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Vyacheslav Molotov Я всегда был верен Сталину, всегда. Эти аресты санкционировал Сталин, но Сталин тоже был верен коллективному руководству — вот что значит настоящая верность. Однако у него была ещё и железная воля, непреклонная, сильная. Неужели мы не можем так же — стоять на своём? Нет. Гораздо сильнее — выковывать свои убеждения в рамках убеждений коллективного руководства, что я и сделал.
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Василий Сталин Сколько тебе лет?
Молодой врач Я... старый.
Василий Сталин Ты не старый!
Василий Сталин [к высокому врачу] Ты даже не человек! Ты — яйцо! Ты в основном из волос!
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Vasily Stalin Ненавижу быть трезвым. Это ужасное, ужасное настроение.
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Nicolai Bulganin Это картина. Он указывает на картину.
Georgy Malenkov Постойте. Вы знаете, что он говорит? Он говорит: «Я — ягнёнок.»
Kaganovich Что?
Georgy Malenkov «Я — ягнёнок, и вы, вы, мои дети, дали мне жизнь.»
Matryona Да!
Anastas Mikoyan Или ягнёнок — это народ, а молоко — социализм.
Georgy Malenkov Может, он — молоко.
Anastas Mikoyan Может, ты — сис##.
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Georgy Malenkov [выбирает свой портрет] Я бы хотел... чтобы этот уничтожили.
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Светлана Сталина [видя врачей, собравшихся из-за Сталина] Они похожи на психов.
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Lavrenti Beria Нам повезло, что мы теперь живём в новой Советской России, а то ты с женой и всей своей семьёй были бы кучей пыли на полу в сортире крематория.
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Georgy Zhukov Самый большой страх современного солдата — это не смерть, не голод, а натирание!
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Солдат Мы её нашли! Она немного подросла с тех пор, как на фотографии...
Георгий Маленков Она размером с страуса. Нет.
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Nikita Khrushchev Он тебя использует, Георгий! Он тебя использует, а потом убьёт! Ты видел эти бумаги.
Georgy Malenkov О чём ты говоришь? Чёрт побери, Ники, он на тебя указывал, не на меня.
Nikita Khrushchev Нет, нет, он сказал...
[крутит пальцем]
Nikita Khrushchev «всех вас.»
Georgy Malenkov Нет, нет, я был там, а он сказал...
[крутит пальцем]
Georgy Malenkov «всех *вас*.»
Nikita Khrushchev Да!
[крутит пальцем]
Nikita Khrushchev «*Всех* вас.»
Georgy Malenkov Нет, нет.
[крутит пальцем]
Georgy Malenkov «Всех *вас*.»
Lazar Kaganovich Нет, он сказал...
[крутит пальцем]
Lazar Kaganovich «*всех* вас.»
Georgy Malenkov [крутит пальцем] Знаешь, всех вас...
[наклоняется и показывает пальцем]
Georgy Malenkov Можете поцеловать мой русский зад! Всех вас!
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Svetlana Stalin Почему ты позволила ему так поступить?
Nikita Khrushchev Да. Мне следовало перехватить его кулак своим лицом.
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Георгий Жуков [распахивает пальто, показывая два АК-47, пристёгнутых к поясу] Ладно, парни, познакомьтесь с вашими спутницами на сегодня вечером.
Брежнев [указывает на одну из винтовок] Я возьму высокую блондинку.
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Lavrenti Beria [стоя у без сознания Сталина] Спи крепко, старик. Я тут разберусь.
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Nikita Khrushchev Ты пахнешь, как сожженная кляча, горящий п##е!
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Georgy Zhukov Нет, это должно быть завтра.
Nikita Khrushchev Завтра?
Georgy Zhukov Извини, ты там шампунь смываешь или как?
Nikita Khrushchev Завтра похороны.
Georgy Zhukov Да, в этот день в городе будет вся гр#б#н#я армия со своим оружием.
Nikita Khrushchev Отлично!
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Никита Хрущёв Вас обвиняют в том, что, занимая должность министра внутренних дел, вы плели заговор против Советского Союза...
Начальник штаба Жукова Предатель!
Никита Хрущёв с целью продвижения интересов иностранных держав...
Лаврентий Берия Иностранных держав? С какого х## с Луны?
Никита Хрущёв Вас также обвиняют в 347 случаях изнасилований, сексуальных извращениях и буржуазной аморальности, а также в извращениях с детьми от семи лет!
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Nikita Khrushchev Как звали ту — женщину, которая давала показания против врачей?
Georgy Malenkov Тимашук.
Lavrenti Beria Да. У неё есть всё, что нам нужно: местонахождение оставшихся врачей в Москве, доказанное желание выжить и талант к минету.
Anastas Mikoyan Да, голосую за неё.
Nicolai Bulganin Хорошо. Пусть найдёт нам врачей.
Anastas Mikoyan Да, а если что пойдёт не так, свалим всё на Леди Сук Сук.
Kaganovich Тогда расстреливаем её.
Georgy Malenkov Видите? Нам лучше быть комитетом.
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Vasily Stalin Я не буду молчать...!
Lavrenti Beria [смотрит ему в глаза и шепчет] Я знаю про хоккейную команду.
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Vasily Stalin [команде по хоккею] Давай, играйте! Играйте лучше!
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Georgy Zhukov Все довольны? Мёртвые по-настоящему? Идите в ж#пу, сдохший мальчик из Грузии!
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Светлана Сталин [о побоях Василия] Кто это сделал?
Георгий Жуков Я. И мне это понравилось. Давно пора было.
Светлана Сталин [указывает на Хрущёва и остальных] Если кто-нибудь из вас... решится что-то сделать...
Георгий Жуков Мне хватит. Пойду представлять всю Красную Армию у шведского стола. Девочки, развлекайтесь.
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Svetlana Stalin Василий, помни, что говорил папа!
Vasily Stalin Да, но у них есть машина, и они заливают ему мозги американскими враньём!
Svetlana Stalin [шёпотом] «Идти осторожно по реке, там змеи и крокодилы.»
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Georgy Malenkov [про Берия] Он заслуживает суда, он наш человек!
Nikita Khrushchev [сыт по горло колебаниями Маленкова] А Тухачевский с Пятаковым? Им суд давали? А Сокольников, который умолял его позаботиться о своей старой матери? И что этот чудовище сделал? Он задушил её у него на глазах! Уже поздно. У нас остался только выбор — между его смертью и его местью. И ты, чёрт возьми, подпишешь это.
Georgy Malenkov [неохотно подписывает] Хочу, чтобы это осталось в протоколе — это не был мой первый выбор.
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Nikita Khrushchev Какого врача ты вызвал?
Georgy Malenkov О, ну...
Lavrenti Beria Тема сейчас обсуждается.
Georgy Malenkov Временно исполняя обязанности Генерального секретаря, я считаю, что, ну, Комитет должен решить.
Nikita Khrushchev Комитет? Но наш *настоящий* Генеральный секретарь лежит в луже унижения! Мне кажется, он говорит: «принесите мне врача немедленно!»
Georgy Malenkov Нет, я-я не согласен. Думаю, нам стоит подождать, пока будет кворум.
Nikita Khrushchev Кворум? В комнате всего 75% *в сознании*!
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Lavrenti Beria Здесь пахнет, как в бакуской п#з#т#рн#
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Georgy Malenkov Может ли пауза быть частью революции?
[пауза]
Georgy Malenkov Думаю, может.
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Sergei Кто это был?
Andreyev Секретариат Генерального Секретариата. Генерального Секретаря. Секретарь Генерального...
Sergei Сталин.
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Lavrenti Beria Давай бумаги! Давай, или я вырву тебе глаза по одному, чтобы ты это видел!
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Vasily Stalin Иностранцы, совершено подлое преступление! Волосатые чудовища в шубах выдрали мозг моего отца и отправили его в Америку! А эти предатели, сосущие п**** и я**** — сосущие п**** и я**** — сионистских — нью-йоркских — нью-йоркских сионистских педерастов в юбках. Посмотрите на них. Видите? Эти воры мозгов!
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Nikita Khrushchev Вас обвиняют в измене и антисоветской деятельности. Суд признаёт вас виновным и приговаривает к расстрелу.
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[последние реплики]
Никита Хрущёв Меня вот Маленко́в беспокоит. Можно ли ему доверять?
Каганович Можно ли вообще доверять слабому человеку?
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[Жуков бьёт Берию]
Georgy Zhukov Если хочешь, чтобы дело сделали как надо — зовёшь армию. Сними с него ремень. С трусами на полу далеко не убежишь.
Nikita Khrushchev [Маленкову] Если хочешь поговорить с генералом Жуковым — вот твой шанс.
Georgy Zhukov Говори, Георгий. Капиталишь тут переворот?
Georgy Malenkov ...У него ножик у щиколотки.
Lavrenti Beria Ты позор!
Lazar Kaganovich Дай ему по голове хорошенько. Полегчает.
Vyacheslav Molotov Всё придёт в своё время.
Lavrenti Beria Ох, мне понравится сдирать кожу с твоего самодовольного лица.
Georgy Zhukov [поднимает ножик и насмехается] Не с этим, не выйдет.
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Лаврентий Берия Ты в корсете?
Георгий Маленков Это пояс. И у меня спина болит. Он функциональный, не декоративный.
Лаврентий Берия Тебе идёт.
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Vyacheslav Molotov [говорит поверх собаки, чтобы никто не слышал] Но надо действовать быстро, товарищ.
Vyacheslav Molotov Действуй быстро или умрёшь.
Vyacheslav Molotov [возится с собакой] Да, дядя Ники будет мёртв, если он не пошевелится, правда?
Vyacheslav Molotov Да, будет!
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Никита Хрущёв [Бериe] Ты просто эту хр###ню на ходу выдумываешь!
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Svetlana Stalin Посмотри на этот ужас с травами! Люди что, вообще травы не едят, одни только пшеницу жуют?
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Nikita Khrushchev Я похороню вас в истории!
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Georgy Zhukov У тебя яйца, как кремлёвские купола!
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Nikita Khrushchev Когда пойдёшь домой, пусть жена запишет всё, что, как ты думаешь, ты сказал сегодня вечером. Ладно? Так утром будешь знать, с чем имеешь дело. Это закон Хрущёва.
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[Жуков даёт знак, что переворот начался]
Брежнев Ладно, пошли поймаем свинью для казана.
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Nikita Khrushchev Ты понимаешь, что происходит? Вот так людей убивают — когда их рассказы не сходятся. Спокойного пути.
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Светлана Сталин [о Ваське] Он не плохой, он просто болен.
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Svetlana Stalin Нам бы лучше чайку с булочками. Чтобы водку впитывать.
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Georgy Zhukov [о бегстве подчинённых Берии] Иди и убей их, понял?
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Василий Сталин [смотрит игру своей хоккейной команды] Когда мы играем с Венгрией, нам разрешено использовать оружие?
Тренер по хоккею Товарищ генерал, это лучшее, что я смог найти после крушения самолёта.
Василий Сталин Какое крушение самолёта? Никогда не было никакого крушения.
Василий Сталин [к Тарасову] Было ли крушение самолёта?
Василий Сталин [Тарасов качает головой] Советские самолёты не падают, и сын Сталина не п##дит.
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[во время вскрытия Сталина, Каганович замечает оборудование в сарае]
Lazar Kaganovich Кто организовал это Вурлицер?
Dr. Lukomsky Это аппарат искусственного дыхания.
Lazar Kaganovich Вы им пользовались?
Dr. Lukomsky Нет... он американский.
Nikita Khrushchev Никита Хрущёв, Лазарь Каганович: Это *что*?
Stalin's Doctor [указывает на Лукомского] Это из его больницы
Dr. Lukomsky [указывает на доктора Сталина] Это была его идея.
Nikita Khrushchev Ладно, давайте просто сделаем вид, что этих шесть предложений никогда не было.
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Офицер НКВД Кобулов Некоторые женщины готовы на все, чтобы освободить своих мужей.
Лаврентий Берия Да, и она сделала всё. Благодарю Союз за то, что послал мне столько преданных жен, которые трахаются, как швейные машинки.
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Georgy Zhukov [после получения сигнала армии начать переворот против Берии] Всем удачи, дамы!
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Лаврентий Берия В этом здании есть сыр?
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Nikita Khrushchev Только товарищи и друзья могут так друг на друга орать.
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Vyacheslav Molotov Сталин бы это оценил.
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Andreyev Не думаю, что кто-нибудь из этих людей вообще слышал о Моцарте.
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Georgy Zhukov Асланов, ты чертов красавчик! Одень тебя в платье — сам бы тебя отдубасил до синяков.
NKVD Officer Aslanov Принимаю это за комплимент.
Georgy Zhukov Да не надо.
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Vasily Stalin Мой отец был великим учёным-социологом, но мы, народ Советского Союза, не лабораторные животные!
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Georgy Malenkov Я выжат как лимон! Не могу понять, кто жив, а кто мёртв!
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Georgy Zhukov [Пренебрежительно, после того как Берия застрелен] Ну вот... дело сделано.
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[Василий пьян на приёме для китайских делегатов; Жуков врывается]
Vasily Stalin Медик!
[Жуков бьёт его в живот и бросает на пол]
Georgy Zhukov Не сегодня! Ты — сра###е пятно на этой форме!
[пинает его]
Georgy Zhukov Теперь веди себя нормально!
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Светлана Сталина Почему я должен тебе верить?
Лаврентий Берия Потому что я — единственный, кто тебе это говорит. Никому не доверяй.
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Georgy Malenkov [для маленькой девочки, выбранной для фотосессии] Всё! На балкон! Пошли!
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Lavrenti Beria Пожалуйста, не стреляйте в меня!
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Kaganovich Прочь с дороги, п#д#р#ы!
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Nikita Khrushchev Можем перестать базарить, как базарные бабки?
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Лаврентий Берия Василий! Иногда мне кажется, что он не от мира сего.
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Maria Veniaminovna Yudina Я этого не сделаю. Вы меня не заставите.
Sergei Может, нам просто другого пианиста найти?
Spartak Sokolov - Conductor 1 Не глупи. Звук будет совсем другим. Я имею в виду, даже Сталин...
Maria Veniaminovna Yudina Даже?
Spartak Sokolov - Conductor 1 Я не это имел в виду...
Maria Veniaminovna Yudina Даже Сталин? Надеюсь, в этой комнате нет жучков.
Sergei Конечно, товарищ Сталин отличит. Он великий человек! С большим слухом!
Spartak Sokolov - Conductor 1 С двумя великими ушами.
Andreyev Острыми. Очень острыми.
Spartak Sokolov - Conductor 1 Самыми острыми ушами...
Sergei Во всём Советском Союзе!
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Георгий Маленков Он незаменим. Как мы вообще можем — ? Я — мы должны думать о народе. Врио Генерального секретаря я должен взяться за это. Я должен — я должен занять его место, пока он — на полу.
Лаврентий Берия Ты только что сказал, что он незаменим.
Георгий Маленков Незаменим — занять его место, как при созыве Центрального Комитета, конечно.
Лаврентий Берия Хорошо. Я тебя проверял. Привыкай к таким испытаниям.
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Georgy Malenkov Я не буду заниматься посадочным планом. Передай это Блаватскому. Он профи в сидении на ж#пе.
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Georgy Malenkov Мы приносим наши слёзы, но, конечно, не в дар.
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Lavrenti Beria Сталин разрушил существующий порядок.
Georgy Malenkov Да.
Lavrenti Beria И построил новый.
Georgy Malenkov Да.
Lavrenti Beria Изменения, которые он внес, были одновременно радикальными и популярными.
Georgy Malenkov Либерализации были бы популярны.
Lavrenti Beria Радикальные. Радикальные.
Georgy Malenkov И популярные.
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Svetlana Stalin Я никогда не думала, что это будешь ты.
Nikita Khrushchev [закатывает глаза]
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Svetlana Stalin Мой отец умрёт. Теперь ты должен будешь за мной присматривать. В смысле, я могу просто застрелиться, как мама.
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Lavrenti Beria Мужество! Мужество, Маленькая Пташка!
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Caption Будет краткий траур.
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Joseph Stalin Пора взглянуть вестерн. Кто со мной?
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Georgy Malenkov [тянется] У меня больная спина, а голова — самая тяжёлая часть.
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Anastas Mikoyan Я вымотан! Неделя выдалась совсем не лёгкая...
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Vyacheslav Molotov Сегодня Берия получает восьмифутовый крест... прямиком в жопу!
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Вячеслав Молотов [забегая в туалетную кабинку] Если никто не возражает, я собираюсь потратить копейку.
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Lavrenti Beria Ложь!
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Svetlana Stalin Ищешь трофеи, товарищ?
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Georgy Zhukov [врывается в зал заседаний Президиума с автоматом Калашникова] Руки вверх, или я тебе в еб## лицо выстрелю.
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Kaganovich Кто ответит за этот к#к#вый бардак?
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Lavrenti Beria Ты безхребетная крыса! Ты — просто труп, которого мы подперли корсетом.
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Nikita Khrushchev Ты её найдёшь, ты верблюжий х##!
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Никита Хрущёв Я разблокирую расписание и впишу его.
Василий Сталин Меня *не* впихнёшь.
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Vasily Stalin Ты тренер. Тренируй их так, чтобы они были не хуже умершей команды. Или я тебя убью, понял?
Ice Hockey Coach Извините. Согласен.
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Nikita Khrushchev Всё нормально, Василий, всё будет хорошо.
Svetlana Stalin Не совсем хорошо, правда? Не хорошо.
Nikita Khrushchev Нет... ну, не совсем хорошо.
Svetlana Stalin Мой отец лежит там с раскрытой головой.
Nikita Khrushchev Да, твой отец мёртв, твой брат стреляет из пистолета, это не хорошо, ты права.
🧡
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Lavrenti Beria Знаешь, что я тебе предлагаю? Я даю защиту тебе и этому раздутому пьянице.
Svetlana Stalin Мы не дети!
[Тарасов выходит из комнаты Василия, выглядит мрачно]
Vasily Stalin [изнутри] Ты настоящий слушатель, спасибо...!
Svetlana Stalin ...Я не ребёнок.
🧡
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Lavrenti Beria [встаёт и собирает бумаги] Я прослежу за их освобождением.
Lavrenti Beria Ты ослабил великий корсет Союза.
[Маленков сердито смотрит на Берию]
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Lavrenti Beria Сталин умер!
Polina Molotova Наш Сталин?
Lavrenti Beria Нет, ваш Сталин!
[Берия хихикает, она плачет]
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Nikita Khrushchev Мы говорили о Сталинграде, как там было холодно, и что мы готовы были на всё, *на всё*, чтобы согреться. Мы кидали друг другу живые гранаты. Выдергивали чеки, бросали их к пленным. Те прыгали, как пьяные бабы.
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Vyacheslav Molotov Спокойной ночи, товарищи. Да здравствует Коммунистическая партия Ленина-Сталина. Да здравствуют — Джон Уэйн и Джон Форд!
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Sergei Не должен ли ты это проверить?
Andreyev Времени нет. Если что-то пойдёт не так, люди Сталина порубят тебя на собачье мясо. Спасибо.
🧡
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Lavrenti Beria [закованный в наручники к трубе в мужском туалете] Достаточно ли для вас это величественно? Эта маскарад? Это же уборная!
Anastas Mikoyan Ну тогда тебе тут должно быть как дома, маленькая кудрявая др###а, да?
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Soldier Иногда самые короткие речи запоминаются лучше всего.
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Никита Хрущёв Теперь, когда кворум есть, предлагаю вызвать врача...
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[появляется офицер НКВД с папкой]
Георгий Маленко́в Сейчас я разберусь с этой всякой хренью, которую ты мне подсовываешь!
Лаврентий Берия На самом деле, я хочу, чтобы вы это увидели.
Георгий Маленко́в [офицеру] Проходите.
🧡
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Anastas Mikoyan Где Большой?
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Актеры, которые произнесли культовые фразы
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