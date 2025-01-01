Vyacheslav MolotovЯ всегда был верен Сталину, всегда. Эти аресты санкционировал Сталин, но Сталин тоже был верен коллективному руководству — вот что значит настоящая верность. Однако у него была ещё и железная воля, непреклонная, сильная. Неужели мы не можем так же — стоять на своём? Нет. Гораздо сильнее — выковывать свои убеждения в рамках убеждений коллективного руководства, что я и сделал.
Nikita Khrushchev[сыт по горло колебаниями Маленкова]А Тухачевский с Пятаковым? Им суд давали? А Сокольников, который умолял его позаботиться о своей старой матери? И что этот чудовище сделал? Он задушил её у него на глазах! Уже поздно. У нас остался только выбор — между его смертью и его местью. И ты, чёрт возьми, подпишешь это.
Georgy Malenkov[неохотно подписывает]Хочу, чтобы это осталось в протоколе — это не был мой первый выбор.
Lavrenti BeriaДавай бумаги! Давай, или я вырву тебе глаза по одному, чтобы ты это видел!
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Vasily StalinИностранцы, совершено подлое преступление! Волосатые чудовища в шубах выдрали мозг моего отца и отправили его в Америку! А эти предатели, сосущие п**** и я**** — сосущие п**** и я**** — сионистских — нью-йоркских — нью-йоркских сионистских педерастов в юбках. Посмотрите на них. Видите? Эти воры мозгов!
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Nikita KhrushchevВас обвиняют в измене и антисоветской деятельности. Суд признаёт вас виновным и приговаривает к расстрелу.
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[последние реплики]
Никита ХрущёвМеня вот Маленко́в беспокоит. Можно ли ему доверять?
КагановичМожно ли вообще доверять слабому человеку?
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[Жуков бьёт Берию]
Georgy ZhukovЕсли хочешь, чтобы дело сделали как надо — зовёшь армию. Сними с него ремень. С трусами на полу далеко не убежишь.
Nikita Khrushchev[Маленкову]Если хочешь поговорить с генералом Жуковым — вот твой шанс.
Nikita KhrushchevМы говорили о Сталинграде, как там было холодно, и что мы готовы были на всё, *на всё*, чтобы согреться. Мы кидали друг другу живые гранаты. Выдергивали чеки, бросали их к пленным. Те прыгали, как пьяные бабы.
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Vyacheslav MolotovСпокойной ночи, товарищи. Да здравствует Коммунистическая партия Ленина-Сталина. Да здравствуют — Джон Уэйн и Джон Форд!