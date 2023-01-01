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Убийство священного оленя Убийство священного оленя
Киноафиша Фильмы Убийство священного оленя Награды и номинации фильма Убийство священного оленя
The Killing of a Sacred Deer Убийство священного оленя 2017 / Великобритания
6.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Награды и номинации фильма Убийство священного оленя

Вся информация о фильме
Каннский кинофестиваль 2017 Каннский кинофестиваль 2017
Лучший сценарий
Победитель
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Дозор Джунглей: Кругосветка
Дозор Джунглей: Кругосветка
2023, Франция, приключения, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
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