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Уже начало нового фильма Йоргоса Лантимоса подсказывает, что дальнейшее зрелище уютным вряд ли будет. Темный экран с закадровой музыкой сменяется сверхкрупным планом операции на открытом сердце. Белесый, окутанный сетью сосудов орган ритмично бьется в обрамлении голубой ткани. И на этом операция в «Убийстве священного оленя» не закончится. Оставив пролог позади, Йоргос Лантимос вторгается в пространство семьи и с точностью опытного хирурга принимается за испытание родительской любви…