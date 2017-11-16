«Убийство священного оленя»: Рецензия Киноафиши

Дети в ответе

Уже начало нового фильма Йоргоса Лантимоса подсказывает, что дальнейшее зрелище уютным вряд ли будет. Темный экран с закадровой музыкой сменяется сверхкрупным планом операции на открытом сердце. Белесый, окутанный сетью сосудов орган ритмично бьется в обрамлении голубой ткани. И на этом операция в «Убийстве священного оленя» не закончится. Оставив пролог позади, Йоргос Лантимос вторгается в пространство семьи и с точностью опытного хирурга принимается за испытание родительской любви и ответственности, погружаясь в размышления о справедливости.

Кадр из фильма «Убийство священного оленя»

Стивен (Колин Фаррелл) живет в просторном доме с красавицей-женой Анной (Николь Кидман) и двумя детьми. Дочка (Рэффи Кэссиди) поет в хоре и обязана выгуливать собаку, ее младший брат (Санни Сулджик) отвечает за полив цветов. Но у кардиохирурга есть секрет – и зовут его Мартин (Барри Кеоган). Стивен встречается с Мартином в клинике и в кафе, дарит ему часы. Однажды он приведет его к себе в гости, познакомит с семьей и «немножко» приврет, рассказывая о том, кто такой его молодой друг. Вскоре дети Стивена и Анны заболевают. И Мартин знает причину их недуга.

Кадр из фильма «Убийство священного оленя»

Наверное, не будет таким уж огромным спойлером, сказать, что болезнь детей в фильме Лантимоса – возмездие за ошибку, некогда совершенную их отцом. По крайней мере, трейлер спокойно сообщает об этом, да и сам режиссер признавался, что вдохновением для него послужила одна из трагедий Еврипида. Судя уже только по названию картины, можно предположить, что, вероятно, речь идет об «Ифигении в Авлиде», в которой царь Агамемнон убил священную лань Артемиды, за что богиня требует возмездия – жизнь его ребенка. Правда, «Убийство священного оленя» не копирует слово в слово древнегреческую трагедию. Лантимос отдает дань уважения драматургу и все же рассказывает свою историю. Точнее, проводит очередной болезненный эксперимент в области этики, комбинируя вопросы о справедливости с неумолимостью рока. И знакомство зрителя с рядом сюжетов не ослабляет напряжение, создаваемое искусным триллером.

Кадр из фильма «Убийство священного оленя»

Если в «Лобстере» режиссер концентрировался на влюбленности, на зарождении связи между двумя незнакомцами, и семья только маячила на горизонте его исканий, то в «Убийстве священного оленя» его пристальный взгляд нацелился на отношения супругов и детей с родителями. Как и в «Лобстере», Лантимос не требует подчеркнутой психологической достоверности от игры актеров. Отстраненная актерская игра доводится в ленте до такой степени, что герои Николь Кидман и Колина Фаррелла подчас выглядят менее человечными, чем Ава в исполнении Алисии Викандер в «Из машины». По крайней мере, искусственный интеллект в миловидной оболочке пытался изобразить человеческие эмоции и переживания. Из Стивена и Анны, наоборот, нечто узнаваемое в человеческих реакциях на происходящее старательно выхолащивается. Тем не менее нельзя сказать, что манера актерской игры на протяжении всего фильма остается неизменной, периодически интонации меняются, и Кидман с Фарреллом выдают менее роботизированные переживания.

Кадр из фильма «Убийство священного оленя»

Такой прием позволяет «вскрыть» семью, как грудную клетку, и рассмотреть повнимательнее привязанность детей и родителей друг к другу, забыв про сантименты. При этом Йоргос Лантимос и сценарист Эфтимис Филиппоу, несмотря на неудобные, слишком рациональные вопросы о семье, звучащие в фильме, не стремятся в сотый раз поставить под вопрос саму ценность семьи. Отсутствие узнаваемого проявления чувств в картине только сильнее подчеркивает безусловность эмоциональной зависимости и любви родителей к детям.

Елена Громова

В российском прокате с 25 января 2018 года

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