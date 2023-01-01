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Убийство священного оленя
Убийство священного оленя, 2017: актеры и роли
The Killing of a Sacred Deer
Убийство священного оленя
2017 / Великобритания
Трейлер
6.8
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Убийство священного оленя, 2017: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Йоргос Лантимос
Yorgos Lanthimos
В ролях
Николь Кидман
Nicole Kidman
Колин Фаррелл
Colin Farrell
Алисия Сильверстоун
Alicia Silverstone
Рэффи Кэссиди
Raffey Cassidy
Билл Кэмп
Bill Camp
Барри Кеоган
Barry Keoghan
Денис Даль Вера
Denise Dal Vera
Санни Сулджик
Sunny Suljic
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