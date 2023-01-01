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Убийство священного оленя Убийство священного оленя
Киноафиша Фильмы Убийство священного оленя Убийство священного оленя, 2017: актеры и роли
The Killing of a Sacred Deer Убийство священного оленя 2017 / Великобритания
6.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Убийство священного оленя, 2017: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Йоргос Лантимос Йоргос Лантимос Yorgos Lanthimos
В ролях
Николь Кидман Николь Кидман Nicole Kidman Колин Фаррелл Колин Фаррелл Colin Farrell Алисия Сильверстоун Алисия Сильверстоун Alicia Silverstone Рэффи Кэссиди Рэффи Кэссиди Raffey Cassidy Билл Кэмп Билл Кэмп Bill Camp Барри Кеоган Барри Кеоган Barry Keoghan Денис Даль Вера Денис Даль Вера Denise Dal Vera Санни Сулджик Санни Сулджик Sunny Suljic
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