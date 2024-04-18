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Гостья из будущего

Gostya iz budushchego 18+
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О фильме

«Гостья из будущего» — культовое творение советского кинематографа, на котором выросли дети в СССР и странах СНГ. В центре научно-фантастического сюжета оказывается простой школьник по имени Николай. Его невероятные приключения начинаются в абсолютно обычный день, со стандартного похода в магазин за кефиром. Впереди пионера ждут перемещения во времени, дружба с очаровательной Алисой, робот Вертер и опасные космические разбойники. Юный москвич увидит человечество на новом этапе развития, внесет свою лепту в борьбу с космическим пиратством, узнает о приборе под названием «миелофон» для чтения мыслей, встретится с Алисой Селезневой и столкнется с настоящим роботом по имени Вертер. 

Ученик шестого класса одной из московских школ Коля Герасимов, живущий в 1984 году, случайно обнаруживает в заброшенном доме машину времени. С ее помощью он переносится в 2084 год и видит, что через сто лет роботы стали обычным делом, а люди научились путешествовать во времени, изобрели летающий транспорт, телепортацию и уверенно покоряют космос. На первый взгляд, в будущем царит мир, покой и порядок.

Исследуя Москву будущего, Коля становится случайным свидетелем преступления: космические пираты Крыс и Весельчак У нападают на сотрудников Космопорта, меняют облик и пытаются украсть некий огромный кристалл, который называется миелофон. Коле удается помешать пиратам и сбежать с миелофоном. Уходя от погони, Коля переносится обратно в свое время, но пираты следуют за ним. Следом в ХХ век отправляется и Алиса Селезнева — дочь профессора Селезнева, директора Космического зоопарка из будущего. Она хочет помочь Коле и вернуть миелофон, но не знает даже, как мальчик выглядит.

Коля прячет миелофон и планирует затаиться, но он еще не в курсе, что по его следу идут два самых отъявленных головореза из будущего.

В 1 серии «Гостьи из будущего» ничем не примечательному советскому школьнику из 6-го класса выпадает невероятный шанс. Он сможет взглянуть на столицу СССР 2084 года. Этим случаем благодаря роботу Вертеру пионер с радостью воспользуется.

Во 2 серии пионер Николай станет свидетелем преступления, узнает о существовании невероятного девайса под названием «миелофон» и заочно познакомится с несравненной Алисой Селезневой. Более того, он совершит с нею путешествие во времени.

В 3 серии «Гостья из будущего» посланница из прекрасного далека, Алиса, находится в больнице после небольшого ДТП. Там она видит девочку, которая может быть знакома с Колей. Сам же пионер и его товарищ вновь попробуют совершить трюк с машиной времени.

В 4 серии Коле надо принять решение: должен ли он отдать прибор Алисе? Девочка, в свою очередь, не может распознать пионера среди других одноклассников. Параллельно она поражает окружающих своим учебным потенциалом.

В 5 серии Коле предстоит пережить несколько очень неприятных моментов в плену у пиратов. Его одноклассники тем временем разыскивают товарища. Противостояние с разбойниками приближается к развязке. 

  • Фильм снят по мотивам научно-фантастической повести Кира Булычева “Сто лет тому вперед”.
  • Во второй серии профессор Селезнев говорит Крысу фразу на языке системы Стрельца. Если прочесть ее задом наперед, то получится скороговорка “От топота копыт пыль по полю летит”.
  • В сцене, где Марьяна и Алиса маскируются, притворяясь одним высоким человеком, чтобы сбежать от пиратов, актриса Наташа Гусева на самом деле сидела на плечах у Алеши Фомкина, который сыграл Колю Герасимова. Для этого его переодели в девичью школьную форму.
  • На роль Алисы пробовалось не менее сотни претенденток, в том числе Наталья Шанаева, сыгравшая Лену Домбазову.
  • Сыгравшая Полину актриса носит ту же фамилию, что и ее персонаж в книге — Метелкина.
  • Образ робота Вертера был вдохновлен андроидами из фильмов Альфонсо Брешиа “Война роботов” и “Звездная одиссея”.
  • Оператор фильма Александр Лысых сыграл несколько эпизодических ролей в фильме. Они были озвучены Михаилом Кокшеновым.
  • В 2008 году на экраны вышел фильм “Мы из будущего”, герои которого тоже оказываются в прошлом. Когда один из них задается вопросом о том, как же они вернутся в свое время, другой отвечает цитатой из последней серии “Гостьи из будущего”: “Своим ходом, год за годом…”.
  • В честь фильма получила свое название российская поп-группа “Гости из будущего”.
  • В 2012 году агентство фальшивых новостей “Fognews.ru” распространило слух, что городской суд Амстердама запретил показ фильма в Голландии по причине пропаганды им гетеросексуального образа жизни. Новость была перепечатана несколькими СМИ, но оказалась выдумкой.
  • У исполнительницы главной роли Наташи Гусевой после выхода фильма возникли проблемы с осанкой, так как она ходила по улицам, низко опустив голову, чтобы ее не обнаружили многочисленные поклонники.
  • В 2007 году на телеканале НТВ в передаче “Главный герой” вышел выпуск “Наташа Гусева: Алиса стала взрослой”, рассказывающий о судьбе Натальи и остальных юных актеров фильма “Гостья из будущего”, о роли фильма для поколения 1980-х и о культурном феномене “алисомании”.
  • Собираясь увольняться, робот Вертер говорит: “Напишу сегодня заявление Литваку”. Михаил Литвак — директор Первого Творческого Объединения киностудии имени Горького в годы создания фильма.
  • Фильм снимался два года. За это время дети-актеры успели подрасти и в некоторых сценах это довольно заметно.

Борьба с космическими пиратами, захватывающее путешествие во времени, знакомство с девочкой из будущего Алисой Селезневой — вот к чему привел обычный поход за кефиром мальчика Колю из 6-го класса.

Страна СССР
Продолжительность 5 часов 17 минут
Год выпуска 1985
Премьера в мире 1 января 1926
Дата выхода
1 января 1926 США
MPAA PG
Производство Киностудия имени М. Горького, Gosteleradio USSR, Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Gostya iz budushchego, Guest from the Future, Der Gast aus der Zukunft, Гостья из будущего, Külaline tulevikust, Pengunjung dari Masa Depan, Viesnia is ateities, Visitor from the Future, 未来からのゲスト
Режиссер
Павел Арсенов
В ролях
Наталья Мурашкевич
Наталья Мурашкевич
Алексей Фомкин
Алексей Фомкин
Вячеслав Невинный
Вячеслав Невинный
Михаил Кононов
Михаил Кононов
Елена Метелкина
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

8.1
Оцените 11 голосов
8 IMDb
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Гостья из будущего

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