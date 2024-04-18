«Гостья из будущего» — культовое творение советского кинематографа, на котором выросли дети в СССР и странах СНГ. В центре научно-фантастического сюжета оказывается простой школьник по имени Николай. Его невероятные приключения начинаются в абсолютно обычный день, со стандартного похода в магазин за кефиром. Впереди пионера ждут перемещения во времени, дружба с очаровательной Алисой, робот Вертер и опасные космические разбойники. Юный москвич увидит человечество на новом этапе развития, внесет свою лепту в борьбу с космическим пиратством, узнает о приборе под названием «миелофон» для чтения мыслей, встретится с Алисой Селезневой и столкнется с настоящим роботом по имени Вертер.

Ученик шестого класса одной из московских школ Коля Герасимов, живущий в 1984 году, случайно обнаруживает в заброшенном доме машину времени. С ее помощью он переносится в 2084 год и видит, что через сто лет роботы стали обычным делом, а люди научились путешествовать во времени, изобрели летающий транспорт, телепортацию и уверенно покоряют космос. На первый взгляд, в будущем царит мир, покой и порядок.

Исследуя Москву будущего, Коля становится случайным свидетелем преступления: космические пираты Крыс и Весельчак У нападают на сотрудников Космопорта, меняют облик и пытаются украсть некий огромный кристалл, который называется миелофон. Коле удается помешать пиратам и сбежать с миелофоном. Уходя от погони, Коля переносится обратно в свое время, но пираты следуют за ним. Следом в ХХ век отправляется и Алиса Селезнева — дочь профессора Селезнева, директора Космического зоопарка из будущего. Она хочет помочь Коле и вернуть миелофон, но не знает даже, как мальчик выглядит.

Коля прячет миелофон и планирует затаиться, но он еще не в курсе, что по его следу идут два самых отъявленных головореза из будущего.

В 1 серии «Гостьи из будущего» ничем не примечательному советскому школьнику из 6-го класса выпадает невероятный шанс. Он сможет взглянуть на столицу СССР 2084 года. Этим случаем благодаря роботу Вертеру пионер с радостью воспользуется.

Во 2 серии пионер Николай станет свидетелем преступления, узнает о существовании невероятного девайса под названием «миелофон» и заочно познакомится с несравненной Алисой Селезневой. Более того, он совершит с нею путешествие во времени.

В 3 серии «Гостья из будущего» посланница из прекрасного далека, Алиса, находится в больнице после небольшого ДТП. Там она видит девочку, которая может быть знакома с Колей. Сам же пионер и его товарищ вновь попробуют совершить трюк с машиной времени.

В 4 серии Коле надо принять решение: должен ли он отдать прибор Алисе? Девочка, в свою очередь, не может распознать пионера среди других одноклассников. Параллельно она поражает окружающих своим учебным потенциалом.

В 5 серии Коле предстоит пережить несколько очень неприятных моментов в плену у пиратов. Его одноклассники тем временем разыскивают товарища. Противостояние с разбойниками приближается к развязке.