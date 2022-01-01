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Геннадий Казанский
Геннадий Казанский
О персоне
Фильмография
Геннадий Казанский
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Дата рождения
1 декабря 1910
Возраст
72 года
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
14 сентября 1983
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Геннадия Казанского
Родился 1 декабря 1910 года. Воронеж, Российская Империя (Россия).
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Фильмография Геннадия Казанского
Новогодние приключения Маши и Вити
семейный, фэнтези
1975, СССР
7.0
Незнакомый наследник
драма
1974, СССР
6.0
Ижорский батальон
драма, военный
1972, СССР
6.0
Снежная королева
семейный, сказка
1966, СССР
6.0
Музыканты одного полка
комедия
1965, СССР
6.0
Человек-амфибия
приключения, фантастика, мелодрама
1961, СССР
7.0
Не имей 100 рублей...
комедия
1959, СССР
6.0
Старик Хоттабыч
семейный, сказка
1956, СССР
6.0
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