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В Голливуде считается, что хороший сиквел не должен отходить от успешного оригинала — чтобы зрители прекрасно понимали, что их снова ждёт встреча с любимыми героями и знакомыми ситуациями. Студия Криса Меледандри Illumination существует всего девять лет, но за это время успела дать понять зрителям, что свои франшизы она намерена развивать, расширяя вселенные персонажей — достаточно посмотреть, что происходит в мире мультика «Гадкий я». В сиквеле Грю нашёл свою любовь, а…