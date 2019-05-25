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Тайная жизнь домашних животных 2 Тайная жизнь домашних животных 2
Киноафиша Фильмы Тайная жизнь домашних животных 2 Отзывы о мультфильме «Тайная жизнь домашних животных 2»
The Secret Life of Pets 2 Тайная жизнь домашних животных 2 2019 / США
8.1 Оцените
158 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Отзывы о мультфильме «Тайная жизнь домашних животных 2»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

В Голливуде считается, что хороший сиквел не должен отходить от успешного оригинала — чтобы зрители прекрасно понимали, что их снова ждёт встреча с любимыми героями и знакомыми ситуациями. Студия Криса Меледандри Illumination существует всего девять лет, но за это время успела дать понять зрителям, что свои франшизы она намерена развивать, расширяя вселенные персонажей — достаточно посмотреть, что происходит в мире мультика «Гадкий я». В сиквеле Грю нашёл свою любовь, а…

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ferula2011 25 мая 2019, 17:50
Набор историй,первая часть лучше
25 мая 2019, 17:50 Ответить
Наталья Антропова 26 мая 2019, 18:42
Очень ждали вторую часть, но какое оказалось разочарование! мультфильм красивый, есть смешные моменты, но не интересный, не советую к просмотру
26 мая 2019, 18:42 Ответить
Любовь Соколова 28 мая 2019, 18:18
Офигенный мультик!!! Круче первой части!! Смешной,веселый!! Смело берите детей и идите смотреть!!
28 мая 2019, 18:18 Ответить
mgramih 29 мая 2019, 11:40
Мультик 🔥 Лучше первой части
29 мая 2019, 11:40 Ответить
Екатерина Казакова 31 мая 2019, 16:25
Мне показалось, не такой смешной как первый. Но забавные моменты присутствуют. Вторая часть получилась более сентиментальной что ли.
31 мая 2019, 16:25 Ответить
Ксения 1 июня 2019, 10:49
Оценка
Мне не очень, но а вот племяннице 10 лет очень даже!
1 июня 2019, 10:49 Ответить
angelnohci 3 июня 2019, 17:25
Оценка
Через 15 минут захотелось уйти,пустой какой-то ,озвучка фи....,шутки туповатые.Фильм до 6 лет ,чтобы просто смотреть на красивые картинки
3 июня 2019, 17:25 Ответить
L💎 КУРД 3 июня 2019, 20:31
Оценка
Здорова
3 июня 2019, 20:31 Ответить
Nadezhda Kuzmina 9 июня 2019, 21:31
Оценка
Очень жаль, но взрослым будет скучно. Мы не смогли досмотреть до конца
9 июня 2019, 21:31 Ответить
shaman9292 11 июня 2019, 00:12
Оценка
Слишком детский .. первая часть была куда смешнее.
11 июня 2019, 00:12 Ответить
kristina-raeva 13 июня 2019, 14:30
Оценка
Сижу на этом мультике и пишу отзыв.такой отстой, охото встать и уйти.ребенку 6 лет тоже скучно смотреть( не интересный абсолютно, шутки мягко говоря не заходят, не тратьте время и деньги зря!!!
13 июня 2019, 14:30 Ответить
Анна Баутова 16 июня 2019, 17:08
Оценка
Первую часть к сожалению не видела,а вторая понравилась мой ребенок не смотря на малый возрас 3 года смог понять тему мультфильма и в некоторых моментах с тигром даже проявил эмоции( заплакал)чего я не замесчала в других мультфильмах
16 июня 2019, 17:08 Ответить
masanoveca77 28 июня 2019, 11:30
Новая история Макса и его друзей
Тайная Жизнь Домашних Животных 2 Посмотрев первую часть мультика Тайная Жизнь домашних животных, очень захотелось увидеть продолжение интересной истории. Первая часть мне очень понравилась! Весёлая и интересная. Вторая часть мультфильма совершенно не похожа на первую, это прям отдельная, другая история. Но все-равно очень интересная. В мультике Тайная Жизнь Домашних Животных 2 появляется несколько новых интересных персонажей. Очень много шуток, есть над чем посмеяться. Знакомые голоса озвучивали персонажей, озвучка очень подходит к каждому из персонажей. В этой части случаются новые происшествия, новые проблемы, которые герои с лёгкостью решают. Действия происходят не только в городе, но и загородом ,где с нашими героями случаются новые происшествия. Где их ждут коровы, индюки, овцы, новые, ещё не обследованные, вещи и предметы ,новые друзья. Персонажи очень прикольные и индивидуальные. Мой любимый персонаж кошка Хлоя. Эта история позволяет нам посмотреть на жизнь братьев наших меньших с другой стороны, и увидеть , что они хотят показать своими , иногда глупыми и бессмысленными, поступками. Увидеть как они боятся ветеринаров, как они любят прогулки, как они ревнуют своих хозяев, как они любят кататься на машине и многое другое.Рекомендую всем сходить на этот мультик, особенно с детьми. Он ещё идёт в прокате. Очень понравился наш поход в кино. Ходили всей семьёй, и все от души посмеялись. Хотелось бы увидеть продолжение этой истории, и увидеть снова любимых героев!
28 июня 2019, 11:30 Ответить
Артём Ганг 12 января 2022, 21:10
Оценка
Прикольно, интересно будет 3 часть или нет (а то у главного пёсика любовь) - время много ушло в пустую (когда они приехали в деревню)
12 января 2022, 21:10 Ответить
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