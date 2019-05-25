В Голливуде считается, что хороший сиквел не должен отходить от успешного оригинала — чтобы зрители прекрасно понимали, что их снова ждёт встреча с любимыми героями и знакомыми ситуациями. Студия Криса Меледандри Illumination существует всего девять лет, но за это время успела дать понять зрителям, что свои франшизы она намерена развивать, расширяя вселенные персонажей — достаточно посмотреть, что происходит в мире мультика «Гадкий я». В сиквеле Грю нашёл свою любовь, а…
Тайная Жизнь Домашних Животных 2 Посмотрев первую часть мультика Тайная Жизнь домашних животных, очень захотелось увидеть продолжение интересной истории. Первая часть мне очень понравилась! Весёлая и интересная. Вторая часть мультфильма совершенно не похожа на первую, это прям отдельная, другая история. Но все-равно очень интересная. В мультике Тайная Жизнь Домашних Животных 2 появляется несколько новых интересных персонажей. Очень много шуток, есть над чем посмеяться. Знакомые голоса озвучивали персонажей, озвучка очень подходит к каждому из персонажей. В этой части случаются новые происшествия, новые проблемы, которые герои с лёгкостью решают. Действия происходят не только в городе, но и загородом ,где с нашими героями случаются новые происшествия. Где их ждут коровы, индюки, овцы, новые, ещё не обследованные, вещи и предметы ,новые друзья. Персонажи очень прикольные и индивидуальные. Мой любимый персонаж кошка Хлоя. Эта история позволяет нам посмотреть на жизнь братьев наших меньших с другой стороны, и увидеть , что они хотят показать своими , иногда глупыми и бессмысленными, поступками. Увидеть как они боятся ветеринаров, как они любят прогулки, как они ревнуют своих хозяев, как они любят кататься на машине и многое другое.Рекомендую всем сходить на этот мультик, особенно с детьми. Он ещё идёт в прокате. Очень понравился наш поход в кино. Ходили всей семьёй, и все от души посмеялись. Хотелось бы увидеть продолжение этой истории, и увидеть снова любимых героев!
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