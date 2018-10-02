«Кислота»: Рецензия Киноафиши

Главный напиток года

Премьера фильма «Кислота» Александра Горчилина состоялась на фестивале «Кинотавр» в секции дебютов, в которой удостоилась главной награды, после чего побывала ещё на ряде киносмотров. Поклонники Кирилла Серебренникова могут знать Горчилина по его ролям в «Ученике» и «Лете», а также как актёра «Гоголь-центра». В его дебютной работе сыграли его же товарищи Филипп Авдеев, известный по фильму Ивана Твердовского «Класс коррекции», а также Александр Кузнецов, он же Скептик из последнего проекта Серебренникова. «Кислота» произвела настоящий всплеск, став одним из самых обсуждаемых российских проектов этого года. По каким причинам фильм окрестили портретом современного поколения, разбираемся в нашей рецензии.

Кадр из фильма «Кислота»

«Хочешь прыгать — прыгай» — говорит Петя своему другу Ване, стоя на балконе. «Ага» — отвечает он, и прыгает. Немногим ранее Петя и Саша застали приятеля в совершенно неадекватном состоянии посреди комнаты вместе с вырванным из ванной унитазом. После похорон они оказываются в ночном клубе, где знакомятся с художником по имени Василиск. Таблетки, групповой секс, глоток кислоты — Петя запросто мог бы повторить печальную судьбу Вани, однако он отделывается лишь ожогом. Им чуть больше двадцати, и они абсолютно не знают, что делать со своими жизнями, и как наладить отношения с родителями. Они хотят взять от жизни всё, но не могут дать в обмен ничего, продолжая искать себя и не зная, как распорядиться своей свободой.

Кадр из фильма «Кислота»

Называть фильм манифестом поколения миллениалов означает загонять его в рамки, а этого делать совершенно не хочется. Безусловно, его можно считать таковым, однако всё это лишь фон, нарисовавшийся в силу естественных обстоятельств. Тем более, мы видим жизнь глазами лишь небольшой группы представителей поколения — москвичей среднего класса. В то время как на первый план всё-таки выходит человек, вне зависимости от его возраста и принадлежности к конкретному времени. Это история о людях, которые имеют, казалось бы, всё необходимое для жизни, но тем не менее продолжают испытывать дискомфорт. Дискомфорт от постоянного внутреннего диалога, от невозможности принять решение, от бесконечных попыток выразить себя и от неуверенности в принятии решений.

Кадр из фильма «Кислота»

«Кислота» выводит на поверхность человеческие страхи, помещает героев в условия постоянного разрушительного ожидания. Горчилин очень уверенно орудует напряжением и посягает на зрительский комфорт, создавая на экране волнующий саспенс. Чего только стоит сцена с крещением ребёнка, предварительно разбавленная совершенно галлюциногенным сновидением. Его героям с трудом даётся взаимодействие друг с другом, все они, включая старшее поколение, остаются запертыми в клетках из собственных проблем и вопросов. Вместе с тем режиссёр вступает в откровенный диалог со зрителем, в котором не стремится дать ответов. Возможно, для него этот фильм является попыткой отрефлексировать то, что его окружает, точной такой же, как и для тех, кто его посмотрит.

Кадр из фильма «Кислота»

«Посвящается всем мамам и папам» — говорится в финале. «Кислоту» стоит смотреть не только мальчишкам и девчонкам, но также и их родителям. Возможно, у многих из них он вызовет волнение за будущее своих детей, но цель как раз таки заключается в обратном. Не надо волноваться сверх меры, надо отпустить тревогу и позволить своим отпрыскам жить, перестав ограждать их от всего и раздевать после каждого прихода с улицы, как это делает героиня Розы Хаируллиной в отношении своего внука. Иначе они так и не смогут взять ответственность за свою жизнь на себя и так и будут ждать звонка извне, чтобы предпринять что-то ради самих же себя.

Кадр из фильма «Кислота»

Олеся Трошина

В российском прокате со 2 октября 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Кислота»