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Премьера фильма «Кислота» Александра Горчилина состоялась на фестивале «Кинотавр» в секции дебютов, в которой удостоилась главной награды, после чего побывала ещё на ряде киносмотров. Поклонники Кирилла Серебренникова могут знать Горчилина по его ролям в «Ученике» и «Лете», а также как актёра «Гоголь-центра». В его дебютной работе сыграли его же товарищи Филипп Авдеев, известный по фильму Ивана Твердовского «Класс…