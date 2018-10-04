Премьера фильма «Кислота» Александра Горчилина состоялась на фестивале «Кинотавр» в секции дебютов, в которой удостоилась главной награды, после чего побывала ещё на ряде киносмотров. Поклонники Кирилла Серебренникова могут знать Горчилина по его ролям в «Ученике» и «Лете», а также как актёра «Гоголь-центра». В его дебютной работе сыграли его же товарищи Филипп Авдеев, известный по фильму Ивана Твердовского «Класс…
Саша и Петя живут безбашенной жизнью в современной Москве: вечеринки, случайные встречи, и так далее. Им по двадцать и они часто слышат слова: «любовь», «семья» и «возможности», но при этом не нашли из них ничего.
Уже сам трейлер настораживал - а что будет?
Ответ западной картине "На игле"? Новый "Брат" десятых Двадцать первого века, "Орёл и решка"?
Или что-то совсем другое.
"Кислота" - кино свое собственное, при этом не имеющее никакого отношения ни к окружающей действительности, ни к жизни двадцатилетних ребят, ни к самой кислоте.
И не манифест протеста нового поколения.
Это просто фантазия режиссёра.
К сожалению, не в пользу фильма говорят рубленые сцены: повествование вдруг переключается с одного на другое, а линии многих героев остаются оборванные, как и их нераскрытые характеры.
Так, например, режиссёр вообще забывает про девушку Саши, будто ее и не было, добавляет уже в конце фильма в текст то, что Саша оказывается, музыкант, то есть, до этого это никак не проявлялось вообще.
Или странный тип Василиск - халтурщик, делающий деньги на страшненьких статуэтках: он то появляется, как мерзкий тип, то исчезает, а потом опять появляется... как примерный семьянин и отец, откуда ни возьмись взявшегося ребенка.
Зачем главный герой сделал обрезание, режиссер тоже не рассказал.
Да и кто именно главный герой, или главные - становится ясно не совсем сразу, так как изначально зрителю дают понять, что их несколько, трое друзей, один из которых почти сразу покончит с собой.
Тему дружбы и почему Саша, который по фильму показан безвольным и не умеющим никому сказать «нет», но при этом всё время стоял за своего друга Петю, помогал, тоже не особо и раскрыли.
Потому, что они вместе жили в одной комнатке?
Потому, что дружили с первого класса (хотя и про это режиссер добавляет информацию только на последних десяти минутах фильма)?
Чем так дорог ему Петя, зритель этого так и не узнает.
Друзья - и друзья, так решил режиссёр.
Какой-то потерянности тоже у героев нет, они просто живут, зачастую вполне успешно: у Саши есть девушка, она умница-красавица, хотя режиссёр ее рисует стервой и иногда истеричкой, при этом Саша вдруг (что вообще нераскрыто) переспит с ее младшей сестрой пятнадцатилетней Кариной, ну, вот так, вдруг...
Когда и он и Карина видели друг друга пару раз и перемолвились парой слов.
Есть у Саши и мама-буддистка, и стильная бабушка, абсолютно не вписывающаяся в Сашину действительность, но режиссёр решил так, значит будет так, хотя, конечно, образ бабушки интересный, но здесь он не играет совсем.
Кислота, как наркотик, в фильме выражена плохо: пару раз показали какие-то таблетки, которые герои глотали на рейве, да в начале друга-неадеквата (того самого, что сбросился с балкона на стоящие во дворе машины), с совершенно поехавшей крышей и под кислотой.
Кислота, как растворитель для работ, в фильме показана лучше: с помощью нее делают статуэтки из бюстов вождя мирового пролетариата и фигурок пионеров, да и герои норовят выпить эту кислоту, или подлить куда-нибудь.
Есть неплохая, но очень предсказуемая сцена крещения младенца, но и тут режиссёр быстро добивается развязки, и начавшееся было напряжение сходит на нет.
Некоторые критики сравнили эту сцену с хичкоковской, но до Великого Хичкока здесь очень далеко.
Да и закрытая концовка не идет картине не пользу, не оставляя у зрителя возможности подумать - а что же будет с Сашей дальше.
Кино пытается играть на эмоциях зрителя, а не получается: во время многих серьезных сцен зрители в зале смеялись, хотя и ситуации-то такие, что не до смеха, но у обычного зрителя они вызывают только смех, а у всех остальных - просто вопросы "зачем" и "что будет дальше".
А "дальше" нет.
То есть, нет развития, уже идет следующая сцена, когда предыдущая осталась незаконченной.
Многие диалоги героев вполне могли бы стать цитатами, но не станут: здесь тоже не хватило надрыва, а осталась только зарядка от "Айфона", её хотят отдать миру, которому она и не нужна вообще.
Вызывает вопросы и работа оператора: местами снято очень хорошо, а местами герой упирается в край экрана, когда с другой стороны достаточно места, или когда камера просто не успевает за героем.
Таких мест не так много, но они есть.
Для режиссёрского дебюта, возможно, что и неплохо, но не больше.
Фильм "Кислота" выходит в широкий прокат 4 октября 2018 года.
Моя оценка: 3 из 10.
Copyright © Текст by sunsinta, 2018
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