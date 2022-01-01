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Елена Морозова
Елена Морозова
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Елена Морозова
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Дата рождения
15 мая 1973
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
173 см
Биография Елены Морозовой
Родилась 15 мая 1973 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Елены Морозовой
Первый снег
драма, комедия
2022, Россия
0.0
Бывшая
ужасы, мистика
2021, Россия
5.0
Кислота
драма
2018, Россия
6.0
Мешок без дна
драма
2017, Россия
8.0
Разбуди меня
драма, триллер
2016, Россия
6.0
Жажда
драма
2013, Россия
7.0
Я буду рядом
драма
2012, Россия / Украина
6.0
Дом ветра
драма
2011, Россия
6.0
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