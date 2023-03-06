Вокруг света: 8 новых фильмов о путешествиях, которые изменили жизнь

«Поехавшая» — жизнеутверждающая романтическая комедия от режиссера « Отеля “Элеон” » и « Вампиров средней полосы » Антона Маслова для поклонников культового фильма « Ешь, молись, люби ».

Главная героиня в исполнении Ольги Лерман (« Нормальный только я », « Комплекс бога ») — обычная девушка Аня, которая, устав от повседневной рутины и проблем в личной жизни, решает отправиться на велосипеде через всю Россию и доехать до Магадана, чтобы помириться с мамой, с которой она не разговаривала уже много лет. В спутники Аня берет любимую собаку Капу, вместе с которой героине предстоит преодолеть непростой путь, полный, к счастью, не только трудностей, но и приятных сюрпризов и судьбоносных встреч.

Главные мужские роли в фильме исполнили Виктор Хориняк (с которым Лерман уже снималась в сериале « Родком ») и Дмитрий Чеботарев (уже работавший с Масловым в «Вампирах средней полосы»). Фильм снят по мотивам автобиографической книги Анна Смолиной «А чего дома сидеть». Это история девушки, которая в 2017 году отправилась в велосипедное путешествие по России, чтобы пережить личностный кризис.

Главная комедия этой весны, «Поехавшая», в кинотеатрах с 8 марта. Не пропустите!

Поехавшая

Роуд-муви о детско-родительских отношениях с Евгением Сытым (« Нулевой пациент »), Филиппом Авдеевым (« Кислота »), Екатериной Агеевой (« Фея ») и Еленой Яковлевой (« Каменская »). Главный герой — школьный учитель из Хабаровска Борис, который волею случая знакомится по переписке с женщиной из Подмосковья. Решив сделать новой знакомой сюрприз, Борис вместе с сыном отправляется в путешествие, во время которого героям предстоит разобраться в своих обидах друг на друга и достичь взаимопонимания.

Далекие близкие

Остроумный ромком о скромном английском писателе Генри Купере, чья книга становится бестселлером в Мексике благодаря усилиям переводчицы Марии, превратившей ее в раскованный эротический роман. Купер вместе с Марией отправляется в тур по Мексике, во время которого любовное напряжение перекочевывает с книжных страниц прямиком в жизнь героев.

Любовь как бестселлер

Режиссерский дебют Ченнинга Татума с ним самим же в главной роли. Его герой — страдающий от ПТСР военный Джексон Бриггс, который узнает о гибели своего армейского товарища. Джексон получает задание отвезти сослуживицу погибшего — овчарку Лулу — на его похороны. Так как психика собаки травмирована и она панически боится летать, героям предстоит проехать на машине через всю Америку, чтобы неожиданно для самих себя помочь друг другу справиться с проблемами и обрести настоящее родство.

Лулу и Бриггс

Психологическая драма, полнометражный дебют актрисы Робин Райт (« Карточный домик »), в котором она исполнила главную роль. Героиня Райт — успешная юристка Эдди Матис, чья счастливая жизнь в одночасье рушится в результате трагедии. Эдди впадает в тяжелую депрессию и больше не желает взаимодействовать с внешним миром. Единственным спасением становится одинокая хижина в Скалистых горах, куда героиня сбегает, никому не сказав ни слова. Там она знакомится с местным охотником и пытается вновь обрести смысл жизни.

Земля

Сила мечты (2023)

Вдохновляющий биографический фильм о Джессике Уотсон — австралийской мореплавательнице, которая в возрасте 16 лет отправилась в рискованное кругосветное путешествие на яхте. Девушка провела 210 дней в море, в одиночку сражаясь с непогодой и капризами стихий, а по возвращении домой была признана «Молодой австралийкой года» и награждена медалью Ордена Австралии.

Сила мечты

Экранизация одноименной серии видеоигр с Томом Холландом и Марком Уолбергом в главных ролях. Воспитанник сиротского приюта Нейт вместе с отчаянным искателем сокровищ Салли отправляется в опасное путешествие, чтобы отыскать своего брата, связь с которым давно потеряна, и заполучить золото Магеллана. Вскоре в гонку за кладом включаются богатый испанец Сантьяго Монкада и наемница Джоан Брэддок.

Анчартед: на картах не значится

Триллер о лучших подругах Бет и Кейт, которые отправляются на отдых в Хорватию. После ночи в клубе Бет приходит в себя в одиночестве и понимает, что ее подруга бесследно пропала. Пытаясь отыскать Кейт, женщина вскоре сама становится главной подозреваемой в ее исчезновении. Чтобы доказать свою невиновность, Бет необходимо восстановить события роковой ночи и раскрыть малоприятные тайны близких ей людей.