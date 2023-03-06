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Вокруг света: 8 новых фильмов о путешествиях, которые изменили жизнь

6 марта 2023 10:00
Вокруг света: 8 новых фильмов о путешествиях, которые изменили жизнь

Автобиографическая история о велосипедном путешествии по России, драма об отшельнице и экранизация популярной видеоигры.

Поехавшая (2023)

«Поехавшая» — жизнеутверждающая романтическая комедия от режиссера «Отеля “Элеон”» и «Вампиров средней полосы» Антона Маслова для поклонников культового фильма «Ешь, молись, люби».

Главная героиня в исполнении Ольги ЛерманНормальный только я», «Комплекс бога») — обычная девушка Аня, которая, устав от повседневной рутины и проблем в личной жизни, решает отправиться на велосипеде через всю Россию и доехать до Магадана, чтобы помириться с мамой, с которой она не разговаривала уже много лет. В спутники Аня берет любимую собаку Капу, вместе с которой героине предстоит преодолеть непростой путь, полный, к счастью, не только трудностей, но и приятных сюрпризов и судьбоносных встреч.

Главные мужские роли в фильме исполнили Виктор Хориняк (с которым Лерман уже снималась в сериале «Родком») и Дмитрий Чеботарев (уже работавший с Масловым в «Вампирах средней полосы»). Фильм снят по мотивам автобиографической книги Анна Смолиной «А чего дома сидеть». Это история девушки, которая в 2017 году отправилась в велосипедное путешествие по России, чтобы пережить личностный кризис.

Главная комедия этой весны, «Поехавшая», в кинотеатрах с 8 марта. Не пропустите!

Вокруг света: 8 новых фильмов о путешествиях, которые изменили жизнь
Поехавшая

Далекие близкие (2022)

Роуд-муви о детско-родительских отношениях с Евгением СытымНулевой пациент»), Филиппом АвдеевымКислота»), Екатериной АгеевойФея») и Еленой ЯковлевойКаменская»). Главный герой — школьный учитель из Хабаровска Борис, который волею случая знакомится по переписке с женщиной из Подмосковья. Решив сделать новой знакомой сюрприз, Борис вместе с сыном отправляется в путешествие, во время которого героям предстоит разобраться в своих обидах друг на друга и достичь взаимопонимания.

Вокруг света: 8 новых фильмов о путешествиях, которые изменили жизнь
Далекие близкие

Любовь как бестселлер (2022)

Остроумный ромком о скромном английском писателе Генри Купере, чья книга становится бестселлером в Мексике благодаря усилиям переводчицы Марии, превратившей ее в раскованный эротический роман. Купер вместе с Марией отправляется в тур по Мексике, во время которого любовное напряжение перекочевывает с книжных страниц прямиком в жизнь героев.

Вокруг света: 8 новых фильмов о путешествиях, которые изменили жизнь
Любовь как бестселлер

Лулу и Бриггс (2022)

Режиссерский дебют Ченнинга Татума с ним самим же в главной роли. Его герой — страдающий от ПТСР военный Джексон Бриггс, который узнает о гибели своего армейского товарища. Джексон получает задание отвезти сослуживицу погибшего — овчарку Лулу — на его похороны. Так как психика собаки травмирована и она панически боится летать, героям предстоит проехать на машине через всю Америку, чтобы неожиданно для самих себя помочь друг другу справиться с проблемами и обрести настоящее родство.

Вокруг света: 8 новых фильмов о путешествиях, которые изменили жизнь
Лулу и Бриггс

Земля (2021)

Психологическая драма, полнометражный дебют актрисы Робин РайтКарточный домик»), в котором она исполнила главную роль. Героиня Райт — успешная юристка Эдди Матис, чья счастливая жизнь в одночасье рушится в результате трагедии. Эдди впадает в тяжелую депрессию и больше не желает взаимодействовать с внешним миром. Единственным спасением становится одинокая хижина в Скалистых горах, куда героиня сбегает, никому не сказав ни слова. Там она знакомится с местным охотником и пытается вновь обрести смысл жизни.

Вокруг света: 8 новых фильмов о путешествиях, которые изменили жизнь
Земля

Сила мечты (2023)

Вдохновляющий биографический фильм о Джессике Уотсон — австралийской мореплавательнице, которая в возрасте 16 лет отправилась в рискованное кругосветное путешествие на яхте. Девушка провела 210 дней в море, в одиночку сражаясь с непогодой и капризами стихий, а по возвращении домой была признана «Молодой австралийкой года» и награждена медалью Ордена Австралии.

Вокруг света: 8 новых фильмов о путешествиях, которые изменили жизнь
Сила мечты

Анчартед: на картах не значится (2022)

Экранизация одноименной серии видеоигр с Томом Холландом и Марком Уолбергом в главных ролях. Воспитанник сиротского приюта Нейт вместе с отчаянным искателем сокровищ Салли отправляется в опасное путешествие, чтобы отыскать своего брата, связь с которым давно потеряна, и заполучить золото Магеллана. Вскоре в гонку за кладом включаются богатый испанец Сантьяго Монкада и наемница Джоан Брэддок.

Вокруг света: 8 новых фильмов о путешествиях, которые изменили жизнь
Анчартед: на картах не значится

Поездка на выходные (2022)

Триллер о лучших подругах Бет и Кейт, которые отправляются на отдых в Хорватию. После ночи в клубе Бет приходит в себя в одиночестве и понимает, что ее подруга бесследно пропала. Пытаясь отыскать Кейт, женщина вскоре сама становится главной подозреваемой в ее исчезновении. Чтобы доказать свою невиновность, Бет необходимо восстановить события роковой ночи и раскрыть малоприятные тайны близких ей людей.

Вокруг света: 8 новых фильмов о путешествиях, которые изменили жизнь
Поездка на выходные

Арина Виногородская
Арина Виногородская
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