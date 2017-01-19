Мистер Штайн идет в онлайн, 2017

Режиссёром фильма «Мистер Штайн идет в онлайн» является Стефан Робели («А давайте жить все вместе?»). В ролях снялись такие известные французские актёры, как Пьер Ришар («Игрушка», «Папаши», «Высокий блондин в черном ботинке»), Фанни Валетт («Мольер»), Янис Леспере («Имя»).

«Мистер Штайн идет в онлайн» - это история 75-летнего вдовца, который ведёт отшельничий образ жизни. Однажды семья дарит ему компьютер, надеясь хоть как-то оживить будни старика. Вскоре после этого он заводит онлайн знакомство, естественно, приукрасив данные своего аккаунта. Остроумной беседой, которая не свойственна современным людям, он очень заинтересовывает молодую и красивую женщину. И теперь ему предстоит избежать разоблачения, когда он договаривается с девушкой о встрече. В результате на свет рождается любовный треугольник, которому рано или поздно суждено рухнуть.