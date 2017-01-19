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Мистер Штайн идет в онлайн Мистер Штайн идет в онлайн
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Мистер Штайн идет в онлайн, 2017

2017 / Франция
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Комедия о 75-летнем мужчине, который открывает для себя мир интернета
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёром фильма «Мистер Штайн идет в онлайн» является Стефан Робели («А давайте жить все вместе?»). В ролях снялись такие известные французские актёры, как Пьер Ришар («Игрушка», «Папаши», «Высокий блондин в черном ботинке»), Фанни Валетт («Мольер»), Янис Леспере («Имя»).

«Мистер Штайн идет в онлайн» - это история 75-летнего вдовца, который ведёт отшельничий образ жизни. Однажды семья дарит ему компьютер, надеясь хоть как-то оживить будни старика. Вскоре после этого он заводит онлайн знакомство, естественно, приукрасив данные своего аккаунта. Остроумной беседой, которая не свойственна современным людям, он очень заинтересовывает молодую и красивую женщину. И теперь ему предстоит избежать разоблачения, когда он договаривается с девушкой о встрече. В результате на свет рождается любовный треугольник, которому рано или поздно суждено рухнуть.

- «Мистер Штайн идет в онлайн» - первый фильм Стефана Робели за последние 7 лет

- Бюджет фильма составил 5 миллионов долларов

- Предыдущий фильм Стефана Робели «А давайте жить вместе?» также рассказывает историю пожилого человека 

- Исполнитель главной роли Пьер Ришар отметил, что его герой похож на Сирано де Бержерака

- Актёр Янис Леспере впервые сыграл в кино большую роль

75-летний вдовец ведет уединенный образ жизни. Родственники дарят ему компьютер в надежде оживить будни старика. Вскоре он заводит онлайн знакомство, правда, несколько приукрасив данные своего профайла. Элегантной беседой, несвойственной современным людям, он сильно заинтересовывает молодую красивую женщину. Как избежать разоблачения при личной встрече? Любовный треугольник с весьма незаурядным развитием событий.

6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 24 августа 2017
Премьера онлайн 1 февраля 2022
Премьера в мире 19 января 2017
Возраст 12+
Прокатчик Russian World Vision
Режиссер
Стефан Робели
Стефан Робели
В ролях
Пьер Ришар
Пьер Ришар
Фанни Валетт
Фанни Валетт
Янис Леспере
Янис Леспере
Стефани де Крэенкур
Стефани де Крэенкур
Стефан Биссо
Стефан Биссо
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Мистер Штайн идет в онлайн 3 постера
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Преодолев толстовские детство, отрочество, юность, лермонтовский фатализм, достоевское отчаяние, бальзаковский возраст, да и в целом переступив за порог семидесяти пяти лет, Пьер (Пьер Решар) становится вдовцом. Вот уже пару лет, после трагической кончины супруги, этот умудрённый опытом и, в прочем, повидавший счастье старик решает замкнуться от внешнего мира в собственной квартире, смиренно дожидаясь последнего часа. Чтобы вернуть Пьеру вкус к жизни, любящая внучка дарит ему компьютер, а вслед…
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25 августа 2017 02:35
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