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Карина Каграманян

Карина Каграманян
Карина Каграманян
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Дата рождения
26 июня 2010
Возраст
12 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Москва, Россия
Биография Карины Каграманян

Родилась 26 июня 2010 года. Москва, Россия.

Фильмография Карины Каграманян
Манюня в кино
Манюня в кино
комедия 2022, Россия
0.0
Непрощенный
Непрощенный
драма 2018, Россия
8.0
Холодное танго
Холодное танго
драма 2017, Россия
6.0
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Семейный сериал о дружбе двух армянских девочек: вышел трейлер приключенческой комедии «Манюня» Экранизация одноименной повести стартует на сервисе Okko 15 декабря.
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9 декабря 2021 15:21
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