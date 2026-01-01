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Фильмография
Марджан Аветисян
Marjan Avetisyan
Киноафиша
Персоны
Марджан Аветисян
Марджан Аветисян
Marjan Avetisyan
Дата рождения
9 июля 1982
Возраст
44 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Путешественник
Биография Марджан Аветисян
Родилась 9 июля 1982 года. Мецамор, Армения.
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Популярные фильмы
8.4
Весна
(2022)
7.7
Вазген. Последний Спарапет
(2025)
7.7
Фул Хаус: Посадка
(2026)
Фильмография Марджан Аветисян
7.7
Фул Хаус: Посадка
Full House - Landing
приключения, комедия
2026, Армения
Интересное положение
комедия
2025, Россия
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7
Война и музыка
Voyna i muzyka
драма, исторический, военный
2025, Россия
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.7
Вазген. Последний Спарапет
Вазген. Последний Спарапет
драма
2025, Армения
8.4
Весна
Весна
военный, драма
2022, Армения
7.5
Непрощенный
Neproshchennyy
драма
2018, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
5.8
Отель Гагарин
Hotel Gagarin
комедия
2018, Италия
6
Я вернусь
I'll come back home
драма
2018, Россия / Армения
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