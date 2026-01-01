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Марджан Аветисян
Марджан Аветисян Marjan Avetisyan
Киноафиша Персоны Марджан Аветисян

Марджан Аветисян

Marjan Avetisyan

Дата рождения
9 июля 1982
Возраст
44 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Путешественник

Биография Марджан Аветисян

Родилась 9 июля 1982 года. Мецамор, Армения.

Популярные фильмы

Весна 8.4
Весна (2022)
Вазген. Последний Спарапет 7.7
Вазген. Последний Спарапет (2025)
Фул Хаус: Посадка 7.7
Фул Хаус: Посадка (2026)

Фильмография Марджан Аветисян

Фул Хаус: Посадка 7.7
Фул Хаус: Посадка Full House - Landing
приключения, комедия 2026, Армения
Интересное положение
Интересное положение
комедия 2025, Россия
Война и музыка 7
Война и музыка Voyna i muzyka
драма, исторический, военный 2025, Россия
Смотреть трейлер
Вазген. Последний Спарапет 7.7
Вазген. Последний Спарапет Вазген. Последний Спарапет
драма 2025, Армения
Весна 8.4
Весна Весна
военный, драма 2022, Армения
Непрощенный 7.5
Непрощенный Neproshchennyy
драма 2018, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Отель Гагарин 5.8
Отель Гагарин Hotel Gagarin
комедия 2018, Италия
Я вернусь 6
Я вернусь I'll come back home
драма 2018, Россия / Армения
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