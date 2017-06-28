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Дайнюс Казлаускас
Дайнюс Казлаускас
Dainius Kazlauskas
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Дайнюс Казлаускас
Dainius Kazlauskas
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Дата рождения
14 июля 1971
Возраст
51 год
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Биография Дайнюса Казлаускаса
Родился 14 июля 1971 года. Вильнюс, СССР (Литва).
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Фильмография Дайнюса Казлаускаса
Собибор
военный, драма
2018, Россия
7.0
Холодное танго
драма
2017, Россия
6.0
Горячее сердце
исторический, приключения, драма
2011, Литва
7.0
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Премьера «Собибор» пройдет в одно время в России и Израиле
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с Председателем Кнессета Израиля Юлием Эдельште предложила организовать премьерный показ картины «Собибор» одновременно в
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28 июня 2017 17:51
Фильм «Собибор» получил положительные отзывы на кинорынке в Каннах
Международный кинопроект «Собибор» был представлен на кинорынке Marche du Film в Каннах – продюсеры показали несколько сцен из предстоящего фильма и получили положительные
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27 мая 2017 01:21
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