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Кристофер Ламберт

Christopher Lambert
Кристофер Ламберт
Кристофер Ламберт Christopher Lambert
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Дата рождения
29 марта 1957
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Личные связи
Софи Марсо
Софи Марсо
Состояли в браке с 2012 по 2014 год Дайан Лэйн
Дайан Лэйн
состояли в браке
Биография Кристофера Ламберта

Содержание: 
Кристофер Ламберт – Фильмы
Кристофер Ламберт – «Горец»
Кристофер Ламберт – «Беовульф»
Кристофер Ламберт – Личная жизнь

Французский и американский актер, лауреат премии «Сезар» Кристоф Ги Дени Ламбер родился 29 марта 1957 году на Лонг-Айленде, Нью-Йорк, США. Его отец был французским дипломатом в Организации Объединенных Наций. Когда Кристофу исполнилось два года, семья переехала в Женеву, Швейцария. В 16 лет Кристоф уехал в Париж. После службы в армии получил экономическое образование и работал в финансовой сфере. Закончил два курса Парижской консерватории музыки и танца.

С 22 лет Кристоф стал сниматься в кино. В 2011 году представил свой писательский дебют – роман «Девушка-амулет». В 2015 году вышел второй роман Ламберта, полицейский триллер «Судья».


Кристофер Ламберт – Фильмы

Кристофера Ламберта стали замечать после того, как он сыграл главную роль в фильме британского режиссера Хью Хадсона «Грейсток – Легенда о Тарзане, повелителе обезьян» (1984). Последующие за ним картины «Слова и музыка» и «Подземка» Люка Бессона лишь укрепили славу молодого артиста. Ламберт получил премию «Сезар» за лучшую мужскую роль в фильме «Подземка».

В 1993 году Ламберт снялся в фантастическом боевике «Крепость», а в 1999 году в его сиквеле – «Крепость 2». В 1994 году артист сыграл в культовой картине по мотивам компьютерной игры Mortal Combat – «Смертельная битва». Фильм был успешен в прокате. В 1997 году Ламберт снялся в классическом произведении киберпанка – фильме итальянского режиссера Габриэле Сальватореса «Нирвана». После «Нирваны» карьера артиста пошла на спад.

В 2000-ые Кристофер Ламберт снимался очень много, каждый год по одной или две роли. Самые заметные роли артиста за этот период вышли в фильмах: «Далида» (2005), «Водитель лимузина» (2008), «Белый материал» (2009), «Аве, Цезарь!» (2016), «Кикбоксер: Возмездие» (2017). В период с 1992 по 2016 годы Ламберт спродюсировал 13 кинопроектов.


Кристофер Ламберт – «Горец»

Мировую известность артисту принесла главная роль в фантастическом фильме «Горец» Рассэла Малкэхи (1986 год). Персонаж Ламберта – шотландец Коннор Маклауд, рожденный в горах в XVI веке. В битве между кланами Маклауд погиб, но затем воскрес и был изгнан из родного клана. Маклауду предстоит битва с его врагом – черным рыцарем Курганом.

«Горец» стал началом франшизы: впоследствии вышли «Горец 2: Оживление» (1990), «Горец: Последнее измерение» (1994), «Горец: Конец игры» (2000). В фильме «Горец: Источник» 2007 главную роль Дункана Маклауда сыграл Эдриан Пол. В 1992 году вышел телесериал «Горец».


Кристофер Ламберт – «Беовульф»

Кристофер появился в роли Беовульфа в одноименном фантастическом постапокалиптическом фильме 1999 года. Режиссер Грэм Бейкер переложил англо-саксонскую эпическую поэму XVI  века на фэнтезийный манер. Действие в картине происходит в будущем, когда после ядерного катаклизма население Земли впало в средневековье. Вольная экранизация произведения не смогла впечатлить критиков и публику.


Кристофер Ламберт – Личная жизнь

С 1988 по 1994 годы Ламберт состоял в браке с актрисой Дайан Лейн. У супругов родилась дочь Элеонор Джесмин Ламберт (1993 год). В 1999 году актер женился на актрисе Джаимесс Хафт. В 2000 году супруги развелись. В 2007 году жил в фактическом браке с актрисой Софи Марсо, в 2012 году пара официально оформила отношения. В 2014 году Ламберт и Марсо развелись.

Интересные факты о Кристофере Ламберте

Кристофер Ламберт коллекционирует эксклюзивные наручные часы.

Актер увлекается подводным плаванием и теннисом.

Ламберт – гурман и знаток хороших вин, производит вино под собственной маркой.

Актер очень близорук и не видит без очков. Глаза Ламберта настолько чувствительные, что он не может носить контактные линзы. На съемочной площадке ему приходится действовать почти вслепую.

Фильмография Кристофера Ламберта
Дни моей славы
Дни моей славы
комедия 2019, Франция
5.0
Собибор
Собибор
военный, драма 2018, Россия
7.0
Бельканто
Бельканто
драма, триллер 2018, США
5.0
12 мелодий любви
12 мелодий любви
мелодрама 2018, Франция
4.0
Кикбоксер возвращается
Кикбоксер возвращается
боевик, драма 2018, США
4.0
Сломанный ключ
Сломанный ключ
фантастика, триллер, исторический 2017, Италия
2.0
Джентльмен грабитель
Джентльмен грабитель
биография, драма, криминал 2014, США
5.0
Призрачный гонщик 2
Призрачный гонщик 2
триллер, фэнтези, боевик 2012, США
6.0
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Фотографии Кристофера Ламберта Все фотографии
Кристофер Ламберт и Софи Марсо Кристофер Ламберт Кристофер Ламберт в молодости Кристофер Ламберт и Софи Марсо
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Режиссер «Джона Уика» рассказал, как обстоят дела с ремейком «Горца» Судя по всему, съемки фильма еще не начались.
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30 июня 2020 13:59
Почетным гостем фестиваля «Дух огня» станет Кристофер Ламберт  С 1 по 7 марта в Ханта-Мансийске пройдет XVI Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня». Почетным гостем фестиваля станет актер Кристофер Ламберт. Он представит фильм
Написать
16 февраля 2018 03:05
На BRIDGE of ARTS в Ростове-на-Дону приедет Кристофер Ламберт 3-ий Международный фестиваль мотивационного кино и спорта BRIDGE of ARTS, который пройдет с 23 по 27 августа в Ростове-на-Дону, посетит известный французский актер Кристофер Ламберт, ставшй особо
Написать
18 августа 2017 02:34
Все новости
Связи
Софи Марсо
Софи Марсо Sophie Marceau
Состояли в браке с 2012 по 2014 год Дайан Лэйн
Дайан Лэйн Diane Lane
состояли в браке
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