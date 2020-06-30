Содержание:

Кристофер Ламберт – Фильмы

Кристофер Ламберт – «Горец»

Кристофер Ламберт – «Беовульф»

Кристофер Ламберт – Личная жизнь

Французский и американский актер, лауреат премии «Сезар» Кристоф Ги Дени Ламбер родился 29 марта 1957 году на Лонг-Айленде, Нью-Йорк, США. Его отец был французским дипломатом в Организации Объединенных Наций. Когда Кристофу исполнилось два года, семья переехала в Женеву, Швейцария. В 16 лет Кристоф уехал в Париж. После службы в армии получил экономическое образование и работал в финансовой сфере. Закончил два курса Парижской консерватории музыки и танца.

С 22 лет Кристоф стал сниматься в кино. В 2011 году представил свой писательский дебют – роман «Девушка-амулет». В 2015 году вышел второй роман Ламберта, полицейский триллер «Судья».



Кристофер Ламберт – Фильмы

Кристофера Ламберта стали замечать после того, как он сыграл главную роль в фильме британского режиссера Хью Хадсона «Грейсток – Легенда о Тарзане, повелителе обезьян» (1984). Последующие за ним картины «Слова и музыка» и «Подземка» Люка Бессона лишь укрепили славу молодого артиста. Ламберт получил премию «Сезар» за лучшую мужскую роль в фильме «Подземка».

В 1993 году Ламберт снялся в фантастическом боевике «Крепость», а в 1999 году в его сиквеле – «Крепость 2». В 1994 году артист сыграл в культовой картине по мотивам компьютерной игры Mortal Combat – «Смертельная битва». Фильм был успешен в прокате. В 1997 году Ламберт снялся в классическом произведении киберпанка – фильме итальянского режиссера Габриэле Сальватореса «Нирвана». После «Нирваны» карьера артиста пошла на спад.

В 2000-ые Кристофер Ламберт снимался очень много, каждый год по одной или две роли. Самые заметные роли артиста за этот период вышли в фильмах: «Далида» (2005), «Водитель лимузина» (2008), «Белый материал» (2009), «Аве, Цезарь!» (2016), «Кикбоксер: Возмездие» (2017). В период с 1992 по 2016 годы Ламберт спродюсировал 13 кинопроектов.



Кристофер Ламберт – «Горец»

Мировую известность артисту принесла главная роль в фантастическом фильме «Горец» Рассэла Малкэхи (1986 год). Персонаж Ламберта – шотландец Коннор Маклауд, рожденный в горах в XVI веке. В битве между кланами Маклауд погиб, но затем воскрес и был изгнан из родного клана. Маклауду предстоит битва с его врагом – черным рыцарем Курганом.

«Горец» стал началом франшизы: впоследствии вышли «Горец 2: Оживление» (1990), «Горец: Последнее измерение» (1994), «Горец: Конец игры» (2000). В фильме «Горец: Источник» 2007 главную роль Дункана Маклауда сыграл Эдриан Пол. В 1992 году вышел телесериал «Горец».



Кристофер Ламберт – «Беовульф»

Кристофер появился в роли Беовульфа в одноименном фантастическом постапокалиптическом фильме 1999 года. Режиссер Грэм Бейкер переложил англо-саксонскую эпическую поэму XVI века на фэнтезийный манер. Действие в картине происходит в будущем, когда после ядерного катаклизма население Земли впало в средневековье. Вольная экранизация произведения не смогла впечатлить критиков и публику.



Кристофер Ламберт – Личная жизнь

С 1988 по 1994 годы Ламберт состоял в браке с актрисой Дайан Лейн. У супругов родилась дочь Элеонор Джесмин Ламберт (1993 год). В 1999 году актер женился на актрисе Джаимесс Хафт. В 2000 году супруги развелись. В 2007 году жил в фактическом браке с актрисой Софи Марсо, в 2012 году пара официально оформила отношения. В 2014 году Ламберт и Марсо развелись.