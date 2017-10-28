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Михалина Ольшанска
Михалина Ольшанска
Michalina Olszanska
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Михалина Ольшанска
Michalina Olszanska
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Дата рождения
29 июня 1992
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Михалины Ольшанской
Родилась 29 июня 1992 года. Варшава, Польша.
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Фильмография Михалины Ольшанской
Груз
драма
2018, Португалия
5.0
Собибор
военный, драма
2018, Россия
7.0
Дочь танца
мюзикл, драма, комедия
2015, Польша
6.0
Анатомия зла
боевик, триллер
2015, Польша
5.0
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