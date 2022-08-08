«Челюсти. Столкновение»: Рецензия Киноафиши

В разгар лета онлайн-сервисы традиционно наводнили b-movie об акулах, некоторые из которых чудом пробиваются на большой экран. «Челюсти: Столкновение» – из их числа. Итак, перед нами типичные тинейджеры-переростки, беззаботно прожигающие жизнь где-то на мексиканском пляже. После очередной попойки им в голову приходит гениальная мысль: украсть парочку гидроциклов и устроить гонку вдали от берега. Конечно же, дело заканчивается аварией, в результате которой весельчаки обнаруживают себя посреди моря, кишащего огромными белыми акулами.

Вопреки ожиданиям, перед нами вовсе не sharksploitation в духе «Акульего торнадо», а вполне себе серьезное произведение, напоминающее скорее «Отмель» или сиквел «истинных» «Челюстей». Да, снято оно за три копейки, но отсутствие бюджета компенсируется не изобилием посредственных CGI-акул и не литрами компьютерной крови, как в подавляющем большинстве подобных картин, но саспенсом, тогда как немногочисленные сцены смертей реализуются посредством старых добрых практических эффектов.

Челюсти. Столкновение

Как уже говорилось, представленный фильм, вероятно, вдохновлен первым продолжением «Челюстей». Но если в ужастике Жанно Шварца 70-х зрители болели за детей, оказавшихся один на один с акулой, то здесь ждешь не дождешься, когда же презренные кутилы поплатятся за свою глупость. Повествование строится по шаблону слэшера: в одной из начальных сцен даже есть обязательный для такого кино фрик, безуспешно предостерегающий недалекую молодежь. Когда подростки оказываются в западне, акула на радость публике методично устраняет их одного за другим, пока final girl не берет ситуацию в собственные руки. Впрочем, авторы разбавляют экранное насилие перепалками между потенциальными жертвами, что, казалось бы, должно способствовать раскрытию характеров, но по факту лишь растягивает хронометраж до законных полутора часов.

Челюсти. Столкновение

«Челюсти: Столкновение», очевидно, не самый выдающийся хоррор, который выветривается из памяти сразу же после выхода из кинотеатра. Однако, учитывая состояние фильмов ужасов об акулах в целом, он заслуживает внимания хардкорных фанатов поджанра. История хоть и до неприличия банальна, но держит в напряжении, тогда как подводный хищник, фигурирующий в кадре не чаще, чем в классическом блокбастере Спилберга, выглядит более чем убедительно. Не худший вариант в нынешнем прокате.