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Киноафиша Рецензии «Челюсти. Столкновение»: Рецензия Киноафиши

«Челюсти. Столкновение»: Рецензия Киноафиши

8 августа 2022 13:45
«Челюсти. Столкновение»: Рецензия Киноафиши

Еще один хоррор про большую белую акулу и глупых подростков.

В разгар лета онлайн-сервисы традиционно наводнили b-movie об акулах, некоторые из которых чудом пробиваются на большой экран. «Челюсти: Столкновение» – из их числа. Итак, перед нами типичные тинейджеры-переростки, беззаботно прожигающие жизнь где-то на мексиканском пляже. После очередной попойки им в голову приходит гениальная мысль: украсть парочку гидроциклов и устроить гонку вдали от берега. Конечно же, дело заканчивается аварией, в результате которой весельчаки обнаруживают себя посреди моря, кишащего огромными белыми акулами.

Вопреки ожиданиям, перед нами вовсе не sharksploitation в духе «Акульего торнадо», а вполне себе серьезное произведение, напоминающее скорее «Отмель» или сиквел «истинных» «Челюстей». Да, снято оно за три копейки, но отсутствие бюджета компенсируется не изобилием посредственных CGI-акул и не литрами компьютерной крови, как в подавляющем большинстве подобных картин, но саспенсом, тогда как немногочисленные сцены смертей реализуются посредством старых добрых практических эффектов.

«Челюсти. Столкновение»: Рецензия Киноафиши
Челюсти. Столкновение

Как уже говорилось, представленный фильм, вероятно, вдохновлен первым продолжением «Челюстей». Но если в ужастике Жанно Шварца 70-х зрители болели за детей, оказавшихся один на один с акулой, то здесь ждешь не дождешься, когда же презренные кутилы поплатятся за свою глупость. Повествование строится по шаблону слэшера: в одной из начальных сцен даже есть обязательный для такого кино фрик, безуспешно предостерегающий недалекую молодежь. Когда подростки оказываются в западне, акула на радость публике методично устраняет их одного за другим, пока final girl не берет ситуацию в собственные руки. Впрочем, авторы разбавляют экранное насилие перепалками между потенциальными жертвами, что, казалось бы, должно способствовать раскрытию характеров, но по факту лишь растягивает хронометраж до законных полутора часов.

«Челюсти. Столкновение»: Рецензия Киноафиши
Челюсти. Столкновение

«Челюсти: Столкновение», очевидно, не самый выдающийся хоррор, который выветривается из памяти сразу же после выхода из кинотеатра. Однако, учитывая состояние фильмов ужасов об акулах в целом, он заслуживает внимания хардкорных фанатов поджанра. История хоть и до неприличия банальна, но держит в напряжении, тогда как подводный хищник, фигурирующий в кадре не чаще, чем в классическом блокбастере Спилберга, выглядит более чем убедительно. Не худший вариант в нынешнем прокате.

Максим Федоров
Максим Федоров
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